Ei, Yle ei ole lopettamassa teksti-tv:tä

Varmuuden vuoksi: kukaan ei ole lopettamassa teksti-tv:tä. Älä levitä huhuja, varsinkaan jos et tiedä asiasta mitään tai et ole edes yrittänyt tarkistaa asiaa mistään. https://t.co/3aqIZnkHhe -- Kari Voimalevittäjä Haakana (@Karde) September 3, 2021

Moi Raine! Elisa Viihteen IPTV lähetyksistä, eli niistä internetin yli tulevilta kanavilta on teksti-tv poistunut käytöstä. Mikäli Elisa Viihteen digiboksi on viritetty käyttämään antenni/kaapeli-tv verkkoa toimii teksti-tv edelleenkin normaalisti 😊 /Tuomas #elisasome -- Elisa Asiakaspalvelu (@Elisa_aspa) September 3, 2021

Mitä ilmeisimmin huhu on lähtenyt liikenteeseen siksi, ettäpoisti teksti-tv -signaalin Ylen kanavilta netin yli välitettävissä lähetyksissä. Eli ainoastaan kaapeli- tai antenniverkon kautta Elisan digibokseja käyttävät pääsevät käsiksi Ylen tekstitelevisioon.Päätös ei liity mitenkään Yleen, vaan on puhtaasti Elisan oma päätös, jonka perusteluja yhtiö ei ole omilla tukisivuillaan sen tarkemmin avannut. Tekstitelevision data kuljetetaan tyypillisesti videovirran sivussa kulkevana omana raitanaan ja se ei vie juuri lainkaan kaistanleveyttä, joten yhteyksien nopeuden kannalta päätöstä on lähes mahdotonta perustella.Aihetta on käsitelty Elisan tukisivuilla laajasti - muutos astui voimaan Elisa Viihteen palveluissa heinäkuussa 2021.Asia nousi hiljattain jälleen esille mm. Twitterissä, jossa asiaa ruodittiin tarkemmin:Elisan asiakaspalvelu vahvisti tilanteen Twitterissä:Teksti-tv:tä käyttää uusimpien tutkimusten mukaan edelleen noin 1,2 miljoonaa suomalaista, joko television kautta tai erilaisten mobiilisovellusten kautta. Suuri osa kaupallisten kanavien teksti-tv -palveluista on lakkautettuviimeisen 10 vuoden aikana, mutta Ylen teksti-tv palvelee edelleen samalla tavalla kuin jo vuosikymmenien ajan.