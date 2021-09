Twitterin maksullinen Superseuraus -tilaus saapui ensimmäisille käyttäjille

on julkaissut maksulliseneli "Superseuraus" tilauksen iOS-käyttäjille Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Vielä testivaiheessa oleva ominaisuus saapuu myöhemmin Androidille ja selaimelle sekä muihin maihin käytettäväksi.

Superseurauksen taakse käyttäjä voi luoda aluksi vain twiittejä, mutta tulevaisuudessa Twitterin aikomuksena on tuoda tilaukseen myös Twitter huoneet live-tapahtumien juontamiseen, uutiskirjeet sekä muuta.Twitterin mukaan tilauksen tehneet voivat uudelleentwiitata maksulliset twiitit, mutta vain muut tilaajat näkevät sisällön.Superseuraus on tapa ansaita kuukausituloja. Tuottaja voi valita kuukausimaksuksi 2.99 dollaria, 4.99 dollaria tai 9.99 dollaria.Twitter kertoo sisällöntuottajan saavan 4.99 dollarin kuukausimaksusta jopa 3.39 dollaria. Tällä hetkellä tilaus on käytettävissä iOS:llä, joten 1.5 dollaria menee Applelle ja Twitter ottaa itselleen vähintään 0.10 dollaria.Lue myös: Twitter avasi maksullisen Twitter Blue -palvelun