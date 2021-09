Omakannan nimissä liikkuu nyt huijausmainoksia ja tekstiviestejä

Omakannan nimissä luotu huijausmainos hakukoneessa. Kuva: Poliisi.

Näiden avulla huijarit yrittävät kalastella käyttäjän henkilö- ja pankkitunnuksia.Omakannan nimissä luotuja mainoksia voi nähdä hakukoneen tuloksissa. Nämä nettisivut voivat näyttää aidoilta, mutta kuuluvatkin huijarille. Poliisin tietoon on tullut ainakin yksi tapaus, jossa asianomistajalta huijattiin rahaa Omakantaa muistuttavalla hakukonemainoksella. Poliisin mukaan uhrin tililtä katosi nopeasti tuhansia euroja.Oheisessa kuvakaappauksessa näkyy ensimmäisenä hakutuloksena huijausmainos. Sen tunnistaa pienestä Mainos-tekstistä vasemmassa alareunassa. Lisäksi hakutuloksen osoite on erilainen kuin oikeassa Omakanta-palvelussa.Vastaavia kalasteluja valesivustojen avulla tapahtuu paljon eri pankkien nimissä Omakanta-palveluun kirjaudutaan turvallisesti osoitteessa kanta.fi Kirjaudu Omakantaan -painike ohjaa Suomi.fi-palveluun, joka on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu.Omakantaa ylläpitävä Kela huomauttaa, että tietoturvasyistä arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta, ei pidä koskaan lähettää sähköpostitse. Kanta-palvelut tai Kela ei koskaan kysy niitä sähköpostilla tai tekstiviestillä.