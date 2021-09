JBL julkaisi Flip 6 -kannettavan kaiuttimen - parempi ääni ja IP67-luokitus

"Olemme iloisia voidessamme esitellä uusimman kannettavan JBL Flip kaiuttimen, Flip 6. Uudella näyttävällä logolla varustettu JBL Flip 6 on edeltäjiään tehokkaampi ja sen on ladattu täyteen JBL:n uusinta ääniteknologiaa," kertoo Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.







"Jo JBL Flip 5 kaiuttimesta tutuilla ominaisuuksilla, kuten PartyBoostilla ja innovatiivisella kilparadan muotoisella bassoelementillä, varustettu Flip 6 sisältää erillisen diskanttielementin sekä kaksoispassiivielementin, jotka antavat uutta syvyyttä ja voimaa musiikkiin."

Kaiuttimessa on uudistettu logo, joka on nyt isompi. Kaiuttimessa käytetään korkealuokkaisia materiaaleja ja laite on nyt saanut IP67-luokituksen pölyn- ja vedenkestävyydelle. Flip 5 -mallissa on IPX7-luokitus eli se kestää vain vettä.Äänen osalta Flip 6 sisältää kaksoispassiivielementin, tehokkaan kilparatamuotoisen bassoelementin ja erillisen diskanttielementin.Uudessa mallissa käytetään nyt Bluetooth 5.1 -yhteyttä, kun edeltäjämallissa on Bluetooth 4.2.Akusta riittää virtaa 12 tunniksi. Lisäksi kaiutin tukee PartyBoost-ominaisuutta eli kahta yhteensopivaa kaiutinta voi käyttää stereoäänen tuottamiseen.JBL Flip 6 tulee saataville marraskuussa 2021 ja sen suositushinta on 139 euroa. Värivaihtoehdot ovat Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green tai Squad.