Qualcomm julkaisi aptX Lossless -tekniikan tarjoamaan häviötöntä ääntä langattomille kuulokkeille

Monet musiikin suoratoistopalvelut, kuten Apple Music ja Deezer , tarjoavat kappaleita häviöttömällä äänellä (ALAC ja FLAC), mutta tähän mennessä sellaisista musiikkia on täytynyt kuunnella langallisesti, sillä Bluetoothin yli ei ole ollut saatavilla tarvittavaa kaistaa suurempien tiedostojen toistamiseen.Qualcomm on saanut ratkaistua tämän ongelman optimoimalla useita keskeisiä langattomia liitäntä- ja äänitekniikoita, kuten aptX Adaptivea.Qualcommin mukaan yhä useampi kuluttajista kaipaa parempaa äänenlaatua ja juurikin äänenlaatu on yksi tärkeimmistä asioista, kun uutta tuotetta valikoidaan. Lisäksi saatavilla on 5G- ja Wifi 6 -yhteydet, jotka mahdollistavat tehokkaamman tiedonsiirron. Useimmissa laitteissa, kuten puhelimissa on myös riittävästi tallennustilaa häviöttömän äänen tallentamiseen.Qualcomm kertoo, että tällä hetkellä yli 30 valmistajalta (mm. Asus, Audio-Technica, Master & Dynamic, Motorola ja Xiaomi) on luvassa Qualcomm Sound -teknologiaa käyttäviä tuotteita. Ensimmäiset aptX Lossless -tekniikkaa käyttävät tuotteet tulevat saataville tämän vuoden lopulla.