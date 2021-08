Jabra uudistaa langattomien nappikuulokkeiden Elite-sarjaa kolmella mallilla

Elite 7 Pro

Elite 7 Active

Elite 3

"Uudet täysin langattomat Elite-mallimme edustavat kehityksen kärkeä ja vastaavat tämän päivän tarpeisiin: ihmiset puhuvat puheluita liikkeellä ollessaankin sekä hälyisissä ympäristöissä tai ulkona. Me Jabralla olemme jo vuosien ajan ratkoneet äänenlaatuun ja puheluiden laatuun liittyviä ongelmia ja onnistuneet jälleen kehittämään innovatiivista teknologiaa näiden seikkojen parantamiseen", kertoo Jabran tuotekehityksestä vastaava johtaja, Tero Tolonen.

Elite 7 Pro -kuulokkeet sopivat sellaisille, jotka etsivät parhaista parhainta äänenlaatua puheluissa sekä musiikin kuuntelussa. Jabra kehuu Elite 7 Pro -mallin olevan todellinen mullistajatuote.Syynä tähän on muun muassa Jabra MultiSensor Voice - teknologia sekä luokkansa paras puheluiden laatu. MultiSensor Voice yhdistää luujohdinsensorin, neljä mikrofonia sekä algoritmit – nämä elementit yhdessä mahdollistavat kristallinkirkkaiden puheluiden puhumisen sekä kuuntelun.Elite 7 Pro -kuulokkeissa on portaittain säädettävä aktiivinen vastamelutoiminto. Ääntä voi kustomoida luomalla henkilökohtainen audioprofiili Jabran Sound+-sovelluksessa käyttäjän kuuloa analysoivan MySound-teknologian avulla.Jabra kertoo Elite 7 Pro -kuulokkeiden olevan kooltaan 16 prosenttia pienemmät kuin suositut Elite 75t -mallit. Uutuuskuulokkeiden istuvuutta on optimoitu Jabran suuren tietokannan perusteella, joten niiden pitäisi olla yllä erittäin mukavat. Rakenteeltaan kuulokkeet ovat saaneet IP57-luokituksen hikeä, vettä ja pölyä vastaan.Elite 7 Pron akunkesto on 9 tuntia vastamelun ollessa päällä (yhteensä 35 tuntia kotelon kanssa). Viiden minuutin pikalatauksella saa 1,2 h soittoaikaa.Yhteys toteutetaan Bluetooth 5.2:n avulla.Jabra Elite 7 Pron suositushinta on 199,99 euroa. Saataville nämä tulevat 1.10.2021.Jabra Elite 7 Active -kuulokkeet on suunniteltu aktiiviseen elämäntyyliin.Kuulokkeissa käytetään ShakeGrip -päällystemateriaalia eli nestemäistä silikonikumia, joka takaa loistavan istuvuuden ja pysyvyyden korvassa, ilman ylimääräisiä kuulokesiivekkeitä.Myös nämä kuulokkeet sisältävät Multisensor Voice -teknologiaa sekä vastamelutoiminnon. Lisäksi Elite 7 Active -mallissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös treenaajan kannalta oleellisiin tekijöihin, sillä mikrofonin verkko poistaa tuulen kohinan ulkona lenkkeillessä.Rakenteeltaan kuulokkeet ovat saaneet IP57-luokituksen.Akunkesto yltää 9 tuntiin aktiivisen melunvaimennuksen kanssa ja 35 tuntiin kotelon kanssa.Elite 7 Active -kuulokkeiden suositushinta on 179,99 euroa ja ne tulevat saataville 1.10.2021.Elite 3 -kuulokkeet ovat puolestaan edullisemmat. Ne maksavat 79,99 euroa ja tulevat saataville 1.9.2021.Jabran mukaan nämä kuulokkeet tarjoavat tässä hintaluokassa poikkeuksellisen äänenlaadun eli ne tuovat loistavan äänenlaadun kaikkien saataville.Jabra kehuu 6 mm:n kaiutinelementien tuottavan täyteläisen äänen ja vahvan basson.Kuulokkeissa on myös 4 mikrofonia, taajuuskorjain sekä Qualcommin aptX -koodekki.Akunkeston luvataan yltävän 7 tuntiin ja kotelon kanssa jopa 28 tuntiin.Rakenteeltaan nämä ovat saaneet IP55-luokituksen.Lisätietoa kuulokkeista saa Jabran nettisivuilta