Bosen uudet QuietComfort 45 -kuulokkeet tarjoavat paremman vastamelutoiminnon ja jopa 24 tunnin akunkeston

Bosen mukaan uudet kuulokkeet mittaavat mikrofonien avulla nyt entistä tarkemmin ympäristön äänet ja reagoivat niin vastasignaalilla. Vastamelutoiminto poistaa nyt entistä paremmin muun muassa junien ja toimistojen äänet.Kuulokkeissa on nyt myös Aware-tila, joka päästää osan ympäristön äänistä läpi.Lisäksi mikrofoneja hyödynnetään puheluissa. Bose kertookin, että neljän ulkoisen mikrofonin ansiosta kuulokkeiden puheentunnistus päihittää kirkkaasti kilpailijat. Taustaääniä poistetaan puheluista algoritmin avulla.Myös kuuntelijalle luvataan huippuääntä mm. Volume-optimized Active EQ -taajuuskorjaimen avulla, joka tehostaa korkeita ja matalia ääniä niin, että musiikki kuulostaa laadukkaalta kaikilla äänenvoimakkuuksilla.Tyyliltään QuietComfort 45 -kuulokkeet muistuttavat edeltäjämallia. Kuulokkeiden korvatyynyt ovat valmistettu tekonahasta, eikä niissä ole lainkaan saumoja. Sanka on vahvistettu nailonlasikuidulla, jonka luvataan kestävän pudotuksia.Painoa uusilla kuulokkeilla on 0,44 kiloa. Ne tulevat saataville mustana ja valkoisena värivaihtoehtona. Pakkaus sisältää myös kotelon kuljettamista ja säilömistä varten.Oikeaan korvakuppiin on laitettu neljä painiketta, joilla hallitaan esimerkiksi äänenvoimakkuutta ja yhdistämistä. Vasemmalla puolella on puolestaan yksi painike, jolla voi vaihtaa eri tilojen välillä sekä mykistää mikrofonin puheluiden aikana.Akunkeston suhteen kuulokkeet kestävät yhdellä latauksella jopa 24 tuntia, kun edeltäjämallien akunkesto on noin 20 tuntia. Akku ladataan nyt USB-C -liitännällä noin 2 tunnissa täyteen. 15 minuutin pikalataus tuottaa 3 tunnin edestä kuuntelua.QuietComfort 45 maksavat Suomessa 349,95 euroa ja ne ovat ennakkotilattavissa Bosen nettisivujen kautta.Toimitukset alkavat 23. syyskuuta.