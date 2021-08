Täysin langattomat Bose QuietComfort Earbuds tarjouksessa tiistaina Gigantilla - hinta 169 euroa

Yksi näistä tarjoustuotteista on Bosen täysin langattomat-kuulokkeet, jotka julkaistiin noin vuosi sitten Kuulokkeet tulevat tarjoukseen Gigantilla tiistaina 31.8. klo 10.00 alkaen, jolloin kuulokkeita myydään 169 eurolla Gigantti Klubilaisille. Kuulokkeita on myynnissä rajoitettu 1000kpl kokonaiserä (musta & harmaa). Tarjous on voimassa netissä ja myymälöissä.Gigantin tarjouksen näet tästä Tämä on alin hinta, jolla kuulokkeita on myyty. Normaalisti QuietComfort Earbudsien hinta on noin 290 euroa , mutta aiemmin niitä on saanut myös 199 eurolla.QuietComfort Earbuds -kuulokkeissa on vastamelutoiminto, joka on toteutettu useilla mikrofoneilla sekä uudenlaisella sirulla ja ohjelmistolla. Lisäksi ääniä eristävät kuulokkeiden StayHear Max -sovitteet, joiden luvataan tarjoavan tiukan tiivisteen.Kuulokkeissa on myös panostettu ääneen ja mukavuuteen. Akunkesto yltää kuulokkeilla 6 tuntiin ja koteloiden kanssa saa lisää 12 tuntia.