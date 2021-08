Lista: Katsotuimmat TikTok -videot ikinä

on tullut parissa vuodessa yksi maailman suurimmista nettipalveluista ja sillä on nykyisin yli kaksi miljardia käyttäjää. Mutta mitä sisältöä TikTokissa sitten oikein katsotaan?

1. Zach King: Harry Potterin lentävä luuta

2. James Charles: Siskon joulujuhla

3. Zach King: Piilosilla

4. Zach King: Juomalasikakku

5. Zach King: Märkää maalia

Suosituimmat TikTokista löytyvät videot ovat usein hämmästyttäviä tai jollain tavalla hauskoja neronleimauksia. Alustan suosituimpien videoiden listalta nousee esiin kuitenkin yksi nimi ylitse kaikkien muiden.Amerikkalainen taikuri/illusionistion onnistunut vyöryttämään palveluun videoita, jotka ovat nousseet valtavan suosituiksi palvelussa. Ykköspaikka meneekin miehen vuonna 2019 julkaisemalle-henkiselle videolleen.Näyttökertoja video on onnistunut keräämään tätä kirjoitettaessajo käsittämättömät 2,1 miljardia näyttökertaa, eli käytännössä lähes jokainen TikTokin käyttäjä on nähnyt videon ainakin kerran.Kakkossijalle nousee amerikkalainen meikkitaiteilija ja YouTube-tähtivuoden 2019 jouluvideollaan, jolla on näyttökertoja 1,7 miljardia.Kolmossijan nappaa jälleen Zach King piilosillaolovideostaan, joka sekin on nerokasta illuusion rakentamista. Videota on katseltu 1,1 miljardia kertaa.Neljäs sija, jälleen, Zach Kingiä.. Juomalasikakku -videota on katseltu 966 miljoonaa kertaa, eli neljännelle sijalle pääsee vielä toistaiseksi alle miljardilla näyttökerralla.Ja listan viideskin sija napsahtaa samalle herralle, tällä kertaa temppuna on vastamaalattu seinä. Katselukertoja 660 miljoonaa.Valitettavasti TikTok ei julkaise viraalisia top-listoja, joten ylläoleva lista on pitänyt kerätä eri lähteistä etsien. Samalla myös suosituimpien suomalaisten TikTok-videoiden listaa on lähes mahdotonta tehdä ilman valtavaa työmäärää, mutta niistä voi vinkata meille vaikkapa kommenteissa tai palautelomakkeemme kautta.