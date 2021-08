Ruutu+:n saa nyt tilattua vuodeksi edullisemmalla hinnalla - säästä 40 euroa

-suoratoistopalvelussa on käynnistynyt Viihteen vuosi -kampanja, joka mahdollistaa tilauksen tekemisen vuodeksi kerralla.

12 kuukauden tilaus ilman mainoksia maksaa 79,95 euroa, kun normaalisti hinta on 119,40 euroa eli tämä tilaus säästää 40 euroa. Mainoksilla varustettu Ruutu+ -tilaus 12 kuukaudeksi puolestaan maksaa nyt 49,95 euroa, kun normaalihinta on 83,40 euroa vuodessa.12 kuukauden jälkeen tilaushinta muuttuu takaisin kuukausimaksulliseksi eli 9,95 €/kk tai 6,95 €/kk.Vuoden tilauksen saa hyödynnettyä menemällä osoitteeseen https://kauppa.ruutu.fi/viihteenvuosi Etu on voimassa uusille sekä nykyisille tilaajille.