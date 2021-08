Redditin pomo: Emme aio kieltää rokotevastaista keskustelua

Siinä missä moni muu suuri verkkoalusta on ottanut tiukan kannan tiedeyhteisön virheelliseksi todistamien rokoteväittämien levittämistä vastaan, on maailman suurin keskustelualustaottanut täysin eri asenteen.

Uutisoimme hiljattain miten YouTube on poistanut palvelustaan jo miljoona videota , joissa levitetään rokotevastaista tietoa ja epämääräisiä salaliittoteorioita koronavirukseen liittyen. Myös Facebook on poistanut. etenkin epämääräisten mainostilien kautta levitettävää disinformaatiota runsain määrin Redditin toimitusjohtaja on ottanut julkisesti kantaa asian tiimoilta , tietenkin Redditin kautta.Redditin toimitusjohtajanin mukaan yhtiö aikoo jatkossakin ohjeistaa ja ohjata ihmisiä viraalisen tiedon lähteille koronaan liittyen, mutta ei aio rajoittaa vastakkaisia näkemyksiä alustalla. Reddit ei aio myöskään sulkea yhteisöjä, joissa koronadenialismi on ryhmän pääaihe.Hoffman perustelee kantaansa sillä, että Redditin "ytimessä ovat mielipiteet, jotka voivat poiketa myös yleisestä mielipiteestä".