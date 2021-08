K-Lataus-asemilla sähköautojen latausmäärät heinäkuussa yli kaksinkertaiset viime vuoteen verrattuna

"Latausmäärien kasvu kertoo meille, että olemme oikealla tiellä kasvattaessamme verkostoamme siellä, missä ihmiset sähköautoilla liikkuvat. Tällä hetkellä se tarkoittaa panostamista erityisesti kaupunkien ja valtateiden varsien latausmahdollisuuksiin sekä pika- ja suurteholatauspisteiden lisäämiseen", Keskon autotoimialan palveluliiketoiminnasta ja K-Latauksesta vastaava johtaja Tom von Bonsdorff kertoo.

"Asiakkaat ovat löytäneet uudet asemat hienosti. Erityisesti valtateiden lähettyville avatut asemat, kuten esimerkiksi Jyväskylän ja Heinolan suurteholatausasemat, ovat olleet kesällä suosittuja", von Bonsdorff kertoo.

Sähköautojen myynnin kasvun lisäksi latausmääriä on kasvattunut K-Latauksen muuttunut hinnoittelu. K-Latauksen perus- ja suurteholatauspisteiden hinnoittelu muuttui minuuttiperusteisesta kWh-perusteiseen heinäkuun alussa K-ryhmän mukaan muutos on saanut kiitosta etenkin hybridiautoilijoilta.Vuoden aikana on avattu tähän mennessä 11 uutta K-Lataus-asemaa. Kaikki uudet asemat tarjoavat sähköautoilijoille nopeaa pika- tai suurteholatausta.K-ryhmän mukaan loppuvuonna uusia K-Lataus-asemia tullaan avaamaan erityisesti Etelä-Suomeen, kuten pääkaupunkiseudulle ja Lahteen.Yhteensä K-ryhmä tarjoaa sähköautoilijoille latausasemia jo 88 kaupan yhteydessä, aina pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle saakka. Asemilla on peruslatauspisteitä 294 ja pika- tai suurteholatauspisteitä 131. Kaikki K-Lataus-asemilta ladattava sähkö on uusiutuvaa ja kotimaisella tuulivoimalla tuotettua.