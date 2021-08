Nämä elokuvat ja sarjat nähdään syyskuussa Amazon Prime Videossa

saapuu syyskuun aikana muutama uusi elokuva ja sarja. Lisäyksenä nähdään tällä kertaa muun muassa Cinderella, The Mad Women's Ball ja Everybody's Talking About Jamie.

Uudet elokuvat ja sarjat Amazon Prime Videossa syyskuu 2021

3. syyskuuta: Cinderella

10. syyskuuta: LuLaRich

10. syyskuuta: The Voyeurs

17. syyskuuta: The Mad Women's Ball

17. syyskuuta: Everybody's Talking About Jamie

24. syyskuuta: Birds Of Paradise

Cinderella on uusi musiikkipainotteinen ja rohkea sovitus suurenmoisesta Tuhkimo-elokuvasta, jossa seurataan Camila Cabelloa Tuhkimona. Hänen unelmansa ovat suurempia kuin muu maailma sallisi, mutta hän pääsee kuitenkin toteuttamaan niitä Fab G:n (Billy Porter) avulla.Cinderella saapuu Amazon Prime Videoon 3. syyskuuta.17. syyskuuta palveluun saapuu Amazon Original -elokuva The Mad Women's Ball.Elokuva käsittelee misogyniaa vahvojen naisten näkökulmasta, joiden käyttäytyminen ei mahdu yhteiskunnan normeihin. Elokuva tarjoaa muotokuvan kahden sisaruksen suhteesta ja traumasta, mihin liittyy syvä ja järjestelmällinen naisviha. Elokuvassa päähenkilöinä nähdään Eugénien (Lou de Laâge) ja Geneviévesin (Mélanie Laurent).Everybody's Talking About Jamie tulee katsottavaksi myös 17. syyskuuta.Lontoon West Endissä palkittu musikaali tulee nyt elokuvasovituksena. Jamien suurena haaveena on esiintyä lavojen parrasvaloissa. Elokuvassa seurataan Jamien ja hänen ystäviensä matkaa toinen toistaan kannustaen armollisuuden etsimisessä, arvon näkemisessä myös vastoinkäymisissä – sekä astumisessa pimeydestä valokeilaan.