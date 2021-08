Samsung voi lamauttaa televisiosi etänä halutessaan - pysyvästi

Ostit juuri television? Sehän on nyt sinun. Kyllä ja ei. Mutta ainakin elektroniikajättion pääsy televisioosi etäyhteyden kautta.

Asia tuli ilmi Etelä-Afrikassa, jossa heinäkuussa levinneiden levottomuuksien aikana varkaat murtautuivat paikalliseen Samsungin varastoon ja saivat saaliikseen ison määrän Samsungin uusia televisioita.Yhtiön mukaan kaikissa sen valmistamissa televisioissa on sisäänrakennettu-tekniikka, jonka aktivoimalla televisioiden käyttö voidaan estää. Käytännössä kaikissa Samsungin myymissä uusissa televisioissa on kyseinen mekanismi rakennettuna suoraan järjestelmän.Kun televisio kytketään nettiin, TV tarkistaa Samsungin palvelimilta television tilan. Jos televisio löytyy yhtiön mustalta listalta, kaikki television toiminnot kytketään pois käytöstä - myös antenni- ja kaapeliverkon kautta tapahtuva perinteisten televisiolähetysten katselu.Jos laillisesti hankittu televisio jostain syystä ilmoittaa virheellisesti itsensä estetyksi, voi asiakas ottaa yhteyttä Samsungiin, joka poistaa eston - tietysti asiakkaan todistettua ensin hankkineensa television laillisesti itselleen. Samsungin mukaan tekniikalla pyritään estämään varastettujen televisioiden myynti eteenpäin. Yhtiö ei kerro sitä, voiko tavallinen kuluttaja ilmoittaa asuntomurron yhteydessä varastetun televisionsa osaksi Samsungin listaa vai onko kyseessä vain Samsungin omaan käyttöön varattu ominaisuus.Luonnollisesti estot voisi estää sillä, että televisiota ei kytke koskaan nettiin - mutta luonnollisesti jälleenmyyntiarvo on hieman hankala, jos paikallisen nettikirpputorin ilmoituksessa pitää erikseen mainita, että tätä myynnissä olevaa televisiota ei sitten saa kytkeä nettiin tai sen käyttö katkeaa.