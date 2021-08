Honorin Earbuds 2 Lite nappikuulokkeet lupaavat markkinoiden parasta akunkestoa

"Langattomille kuulokkeille on tänä päivänä yhä suurempi kysyntä. Etätyöaika ja urheilun siirtyminen ulkoilmaan ovat entisestään vahvistaneet tarvetta laadukkaille kuulokkeille ja korkeatasoiselle äänentoistolle. HONOR Earbuds 2 Lite -kuulokkeet ovat pitkällisen tuotekehityksemme tulos, jossa olemme ottaneet huomioon tarkimmatkin käyttäjätarpeet, kuvailee Suvi Surenkin, HONOR Suomen markkinointijohtaja."

Nämä 79 euron napit tulevat saataville Suomessa maanantaina 23.8. alkaen.Honor kertoo Earbuds 2 Lite -kuulokkeiden tarjoavan markkinoiden parasta akunkestoa.Yhdellä latauksella kuulokkeisiin saa virtaa 10 tunnin kuuntelua varten ja yhdessä latauskotelon kanssa virtaa riittää jopa 32 tunniksi.10 minuutin lataus tuottaa kuulokkeille 4 tunnin edestä lisää kuuntelua.Kuulokkeet sisältävät aktiivisen taustamelun vaimennuksen. Tämä poistaa ympäriltä ylimääräiset äänet kuten puheen.Honorin mukaan taustamelun vaimennus pystyy poistamaan ulkona tehdyistä puheluista tuulen äänet.Muutaman sekunnin painalluksella aktivoituva Läpikuuluvuus-tila on helppo tapa poistaa aktiivinen taustamelun vaimennus, jolloin ympäristön ja liikenteen äänet kuuluvat normaalisti ja tuovat lisää turvallisuutta.Ulkoisesti Earbuds 2 Lite kuulokkeet muistuttavat AirPods Pro kuulokkeita eli niissä on varsi sekä silikonitulppa. Pakkauksen mukana tulee kolme erilaista ja joustavaa tulppaa.Yksi Earbuds 2 Lite kuuloke painaa 5,5 grammaa ja latauskotelo 41 grammaa. Kotelo kulkee kätevästi mukana ja mahtuu helposti taskuun.HONOR Earbuds 2 Lite -kuulokkeita on saatavilla kahdessa värissä: Glacier White ja Midnight Black. Valkoisen myynti alkaa Suomessa tänään, 23.8.2021 ja suositushinta on 79 euroa. Mustan värin myynti alkaa syyskuun alkupuolella.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä