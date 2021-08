OnlyFans vahvisti: Kyllä, aikuisviihde katoaa - syynä Mastercard ja amerikkalaiset uskovaiset

New York Timesin kohua aiheuttanut artikkeli

Yhtiö ei avaa tiedotteessaan taustoja tarkemmin, muuta kuin linjaa sen, että alastomuutta palvelussa saa näkyä jatkossakin, muttasisältö eli aikuisviihde pitää poistaa palvelusta lokakuun alkuun mennessä. Alastomuudenkin pitää olla OnlyFansin muuttuneiden käyttöehtojen mukaista, jotta sitä saa lisätä palveluun.Käytännössä syynä ovat mitä ilmeisimmin pari seikkaa, jotka liittyvät toinen toisiinsa.Tilanne alkoi eskaloitumaan käytännössä viime vuonna, kunjulkaisi vuoden 2020 lopulla laajan artikkelin. Artikkelissa paljastettiin maailman suurimman aikuisviihdesivuston, kanadalaisen, sisältävän lukuisia videoita, joissa esiintyvät henkilöt ovat ihmiskaupan uhreja. Erityisen tuomittavaksi asian teki se, että Pornhub oli viivytellyt videoiden poistossa, jopa senkin jälkeen, kun jonkin sisällön oltiin tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toimesta todistettu sisältävän ihmiskaupan uhreja.Katastrofi johti toiseen ja maailman suurimmat maksukorttiyhtiötjaPornhubille käyttäjiltä tulevat maksut olivat - ja ovat - merkittävä osa liiketoimintaa, mutta eivät kaikki kaikessa, sillä yhtiö tienaa myös sivuilla näkyvällä mainonnalla. OnlyFansin osalta tilanne on täysin eri: sivusto elää täysin käyttäjien maksuilla eikä yhtiöllä ole käytännössä lainkaan mainostuloja.Pornhubillekin maksujättien jyrähdys oli kuitenkin niin tiukka paikka, että se poisti palvelustaan miljoonia videoita , jotta se saisi puhdistettua maineensa Visan ja Mastercardin silmissä ja saisi pidettyä maksuliikenteen toiminnassa.Mastercard ilmoitti elokuussa 2021 uusista säännöistä aikuisviihdepalveluille. Mastercardin uusi linja tulee voimaan 1.10.2021 jaMastercard vatii jatkossa sitä, että aikuisviihdesivuston pitää tietää ja varmentaa jokaisen pornografiaa sisältävillä videoilla ja kuvissa esiintyvän ihmisen oikea nimi. Käytännössä siis jokaisesta vaikkapa OnlyFansiin lisätystä seksivideosta pitää toimittaa videolla olevien henkilöiden henkilöllisyystodistusten kopiot ja kunkin videolla esiintyvän henkilön suostumus videon levitykseen. Lisäksi sivustojen pitää vielä varmistua toimitettujen dokumenttien kautta siitä, että kaikki sisällöissä esiintyvät ihmiset ovat täysi-ikäisiä.Lisäksi jokainen seksuaalista sisältöä sisältävä video ja kuva pitää moderoida ihmisvoimin ja tarkistaa, että sen sisältö vastaa sitä, mitä videon kuvauksessa ja siitä toimitetuissa dokumenteissa on kerrottu.Käytännössä Mastercardin uudet säännöt olisivat vaatineet OnlyFansilta valtavan moderointiarmeijan palkkaamista ja yhtiö ilmeisesti laski, että sääntöjen noudattaminen olisi tullut niin kalliiksi, että se ei yksinkertaisesti kannata taloudellisesti.Vaihtoehtona olisi ollut myös estää Mastercardin kautta tapahtuvat maksut, mutta alalla pidetään lähes varmana sitä, että toinenkin jätti, Visa, ottaa vastaavan sääntelyn käyttöön hyvinkin pian. Ja bitcoineilla isoa massayleisöä ei saada maksuja suorittamaan, se lienee itsestään selvää.Yhdysvalloissa toimii muutamia, pääosin evankeelista kristinuskoa tunnustavia organisaatioita, joiden agendalla on ollut jo vuosien - jopa vuosikymmenten - ajan rajoittaa ja kahlita seksityötä ja seksuaalisen sisällön levittämistä. Yhdysvalloissa perinteinen prostituutio on laitonta paria pientä Nevadan osavaltiossa sijaitsevaa kuntaa lukuunottamatta. Samat taustavoimat ovat ajaneet vahvasti rajoiuksia mm. prostituoitujen omien ilmoitusten julkaisulle - kotimaistavastaavassa markkina-asemassa Yhdysvalloissa toimivapoisti seuralaisilmoitukset palvelustaan jo vuosia sitten. Aihetta käsittelee mm. New Republicin artikkeli Pornhubin kulman kautta.Keppihevosena on käytetty ihmisten hyviä aikeita: viimeisten vuosien aikana nimenomaan ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi tähtääviä toimia. Mutta samalla seksiala on puristettu maksujättien luoman oman moraalikoodiston ansiosta erittäin ahtaalle - ja vaikutukset näkyvät samalla koko maailmaan, eivätkä ainoastaan Yhdysvaltoihin. Visan ja Mastercardin oman maineenhallinnan säännöt ovat monin paikoin selkeästi tiukemmat kuin oikeat, länsimaiset demokraattisesti säädetyt lait. PornHub on kanadalainen,-yhtiön tytäryhtiö ja OnlyFans on puolestaan brittiläinen yhtiö. Mutta amerikkalaisten arvosota heijastuu niihinkin, maksujättien kautta.