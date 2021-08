Mitä ihmettä? OnlyFans aikoo kieltää pornon palvelussaan lokakuusta alkaen

OnlyFans on ollut käsittämättömän hyvä rahasampo sekä yhtiölle itselleen, että sitä käyttäville sisällön tekijöille. Yhtiö on tahkonnut vuositasolla liikevaihtoa noin 2 miljardin dollarin verran, josta se on pitänyt palvelumaksuina 20 prosenttia itsellään, välittäen sisällöntuottajille hurjat 1,6 miljardia taalaa vuosittainNyt ongelmaksi ovat tulleet ilmeisesti maksuvälityspalvelut ja luottokorttiyhtiöt, jotka suhtautuvat nuivasti maksuvälitykseen OnlyFansille päin.Palvelua käyttää yli 130 miljoonaa käyttäjää ja sitä on kehuttu etenkin siitä, että sen ansiosta seksialan työntekijöillä on ollut iso ja turvallinen yritys tukenaan ja mahdollistamassa riskitöntä liiketoimintaa. Nyt asiat ovat siis muuttumassa ja isosti. Ns. kova aikuisviihde katoaa palvelusta lokakuuhun mennessä.Alastomuus tullaan sallimaan jatkossakin, mutta ainoastaan yhtiön piakkoin julkaistavien uusien sisältöohjeiden mukaisessa muodossa.OnlyFansilla on iso temppu tehtävänä, jos se haluaa saada kuluttajat maksamaan kauttaab muunlaisesta sisällöstä suoraan sisältöä tekeville tahoille - elokuva- ja sarjabisnes on jo mediajättien hallussa, musiikkibisnes Spotifyn ja kumppanien näpeissä, joten isoja nettiin sopivia sisältöaloja on vaikea keksiä - aikuisviihteen lisäksi - joista nykyisenkaltaisia rahamääriä voisi esiin puristaa. Ongelmaa pohtii mm.Sosisaalisessa mediassa moni onkin jo ihmetellyt sitä, mitä ihmettä OnlyFansiin oikein muutoksen jälkeen jää jöljelle.Monelle uutinen herättää kaikuja myös takavuosien hittipalvelu, joka sekin kasvoi valtavan isoksi osittain siksi, että se salli aikuisviihteen palvelussaan. Kun Tumblr sitten vuonna 2016 kielsi tiukalla sääntelyllä jopa alastomuudenkin, on yhtiö ollut sen jälkeen enää kappale netin historiankirjoissa aiempaan loistoon verrattuna.