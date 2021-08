Facebook esitteli Horizon Workroomsin: Oculus VR-laseilla toimiva virtuaalinen kokoustila

Käytännössä tämä mahdollistaa usean ihmisen tapaamisen virtuaalisessa tilassa, ison pöydän äärellä, vaikka fyysisesti etäisyyttä olisikin.Tapaamisessa käytetään Quest 2 -VR-laseja, joka osaa kameroiden avulla seurata käyttäjän käsien liikkeitä. Muille kokouksessa oleville käyttäjät näkyvät virtuaalisina hahmoina, joilla ei ole jalkoja.Lasit mahdollistavat muun muassa tilaäänen, joten puhujan ääni kuulostaa tulevan sieltä suunnasta, jossa hahmo näyttää tilassa olevan.Lisäksi tilassa voidaan hyödyntää lisättyä todellisuutta eli käyttäjä voi ilmestyä tilaan oman fyysisen näppäimistön ja näytön kanssa. Lisäksi hahmot voivat ideoida yhdessä lisäten ajatuksiaan isolle, kaikkien käytettävissä olevalle valkotaululle.Virtuaalista huonetta voi mukauttaa oman mielensä ja tarpeidensa mukaiseksi. VR-laitteiston avulla voi liittyä samanaikaisesti enintään 16 henkilöä, mutta tilaan voi liittyä myös 34 henkilöä tavallisesti tietokoneella, jolloin käyttäjät näkyvät virtuaalisessa huoneessa isolla näytöllä.Facebook huomauttaa, että Horizon Workrooms on suunniteltu yksityisyyttä kunnioittaen, joten virtuaalisessa tilassa käytettyjä tietoja ei käytetä Facebook-mainosten näyttämiseen.Horizon Workrooms on vielä betavaiheessa. Se on ladattavissa ilmaiseksi Oculus Quest 2 -laitteelle ja käytettävissä maissa, joissa Quest 2 on tuettuna. Suomi kuuluu tuettujen maiden joukkoon.