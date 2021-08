Ikea alkaa myydä lamppujen ja aurinkopaneelien lisäksi nyt energiaa

Projekti on saanut nimensä ruotsin kielen sanasta strömma, joka tarkoittaa suomeksi virtausta. Niinpä siinä tarjotaankin asiakkaille puhdasta energiaa vedestä ja tuulesta. Nimeen ei ilmeisesti sovellu ydinenergia, sillä sitä ei Strömman kautta asiakkaille jaeta.Ikean mukaan Strömma on sähkön tilauspalvelu, joka on hyväksi niin asiakkaiden kukkaroille kuin planeetalle. Strömman asiakkaat voivat seurata sähkön kulutusta sovelluksella ja myydä sähköä takaisin verkkoon. Tiedotteessa Ikea noteeraa fosiilipolttoaineiden haittavaikutukset planeetan ja ihmisten hyvinvoinnille ja muistuttaa että se tarjoaa 11 maassa aurinkopaneeleja Ruotsi-ekslusiivisen Strömman lisäksi.Kuten mainittua, Strömma aloittaa syyskuussa ainoastaan Ruotsissa, joten tässä vaiheessa muut markkinat eivät pääse kiinni Ikean-sähkösopimuksiin. Ikean myyntipomo Bojan Stupar kommentoi, että yhtiöllä on tarkoitus laajentaa tarjonta globaaliksi.Ikea tukee uusia tuuli- ja vesienergian tuottajia, jolla se kannustaa uuden teknologian käyttöönottoon.