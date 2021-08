Video: Robotti osaa jo parkour-temput, Boston Dynamicsin Atlas-robotin kehitys on huikeaa

Kolmisen vuotta sitten Atlas oppi jo hyppimään esteiden yli ja viime talvena Atlas veti hienon tanssiesityksen videolle Nyt Atlas on saanut kaverikseen sisruksen, jonka kanssa perusmuotoinen parkour-rata alkaa menemään jo varsin sujuvasti, kuten alla oleva video osoittaa:Boston Dynamics syntyi alunperinrobotiikkaprojektina, mutta yhtiö on vaihtanut omistajaa parikin kertaa. Viimeksi yhtiö myytiin loppuvuodesta 2020, kun Hyundai osti yhtiön itselleen noin miljardillla eurolla.Boston Dynamicsin Atlas on yhtiön koerobotti, jolla yhtiö pyrkii puskemaan robotiikan rajoja aina vain pidemmälle. Tavoitteena on luoda robotteja, jotka osaavat auttaa ihmisiä arkiaskareissa, kuten vaikkapa vanhusten avustajina. Pessimistit oivat taas olettaa näiden olevan vain terminaattorien esiaste..