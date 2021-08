Yle Areenan sovellukset uudistuvat isosti: Sony, Samsung, LG, Philips, Telia, DNA, ..

Samsungin uudet televisiot (2018-2021)

LG:n uudet televisiot (2018-2021)

Sonyn ja Philipsin uudet Android TV-televisiot

Sonyn uudet televisiot, joissa ei käytetä Android TV:tä

Sony Playstation 4 ja Sony Playstation 5

DNA TV

Elisan ja Telian digiboksit

Muut televisiomallit ja laitteet

Yle on tähän saakka rakentanut Yle Areena -sovelluksia eri alustoille pitkälti yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. Mutta Ylen mukaan tuo malli on johtanut kehityksen hajautumiseen ja nyt tässä ollaan siirtymässä täysin toiseen suuntaan. Uudessa mallissa Yle ottaa niskoilleen koko Yle Areena -sovellusten kehityksen ja pyrkii pitämään sovelluksen käyttökokemuksen kaikilla alustoilla samankaltaisena.Uusittuun Yle Areenaan tulevat mukaan mm. Ylen äänisisällöt, aiemman TV-sarjoista ja videoista koostuneen tarjonnan lisäksi.Tämän seurauksena Yle on myös tehnyt linjauksia siitä, mitä alustoja tuetaan jatkossa ja mitä ei.Samsungin vuoden 2018 ja sen jälkeen valmistetut televisiot ovat Suomen suosituimmat televisiomallit. Samsungin sovellusalustalle uuden Yle Areena -sovelluksen kehitys on jo käynnissä parhaillaan. Ensimmäisenä uusittu Yle Areena -sovellus tulee tarjolle Samsungin vuosimallien 2019-2021 televisioille ja sen pitäisi saapua television sovellusvalikoimaan ladattavaksi jo tänä syksynä.Hieman sen jälkeen Yle julkaisee erillisen sovelluksen Samsungin vuoden 2018 tv-malleille.Samsungin televisioissa tarjolla on jatkossa sekä vanha että uusi Yle Areena -sovellus, joiden molempien pitäisi toimia sellaisenaan. Käyttäjien pitää itse ladata ja asentaa uusi Yle Areena Samsungin sovelluskaupasta sen ilmestyttyä, eli vanha versio ei päivity automaattisesti uuteen.LG on sekin yksi suosituimmista TV-merkeistä Suomessa ja LG:n televisioille uusitun Yle Areenan sovelluskehitys on jo sillekin käynnissä. Aikataulua Yle ei LG:n uudelle sovellukselle kerro, mutta sen pitäisi toimia kaikissa LG:n vuoden 2018 ja sen jälkeen valmistetuissa televisioissa.LG:llä uusittu Yle Areena korvaa aiemman version, eli vanha Yle Areenan sovellus päivittyy sen ilmestyttyä automaattisesti televisioon.Sonyn ja Philipsin uudemmat televisiot, jotka käyttävät-alustaa ovat saaneet uusitun Yle Areenan käyttöönsä jo keväällä 2021.Yle kertoo ottavansa tällä hetkellä työn alla olevien projektien jälkeen työn alle myös Yle Areena-sovelluksen uusimisen niille uudemmille Sonyn malleille, jotka eivät käytä Android TV -alustaa.Myös Sonyn pelikonsoleille on tarkoitus julkaista uusittu Yle Areena. Aikataulu on tämän suhteen sama kuin Sonyn ei-Android-malleillakin, eli koodia aletaan vääntämään, kun tällä hetkellä työn alla olevat projektit saadaan valmiiksi.DNA TV käyttää sekin Android TV -käyttöjärjestelmää, joten sillekin uusittu Yle Areena on julkaistu jo keväällä 2021.Elisan ja Telian "älykkäille" digibokseille on tarkoitus niillekin julkaista uudistettu Yle Areena. Jälleen, töihin päästään nykyisten projektien valmistuttua.Koska TV-valmistajia on niin valtava määrä, on Yle joutnut keskittymään suurimpiin valmistajiin. Vanhemmille TV-malleille, joilla on jo olemassaoleva Yle Areena -sovellus, ei välttämättä uusittua sovellusta koskaan tehdä, jos mallia ei tässä listassa ole erikseen mainittu. Yle kuitenkin vakuuttaa, ettäSellaisille televisioille tai päätelaitteille, joille Yle Areenaa ei lainkaan ole, yhtiö tekee harkinnat tapauskohtaisesti: jos vaikkapa uusi valmistaja nousee suosituksi, sille luonnollisesti voidaan sovelluksesta versio tehdä.Jos taas oma älytelevisio ei tue lainkaan Yle Areenaa, onnistuu älytoimintojen tuominen televisioon mainiosti vaikkapaavulla.