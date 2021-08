iCloudin uusin päivitys Windowsilla lisää salasanojen hallintaohjelman

Apple on päivittänyt iCloud Windows -ohjelman versioon 12.5, jonka myötä salasanojen hallinta onnistuu nyt iCloud-salasanat-apissa sekä Edge-selaimessa selailaajennuksen avulla. Aiheesta kertoo mm. on päivittänyt-ohjelman versioon 12.5, jonka myötä salasanojen hallinta onnistuu nyt iCloud-salasanat-apissa sekä Edge-selaimessa selailaajennuksen avulla. Aiheesta kertoo mm. Engadget

Applen iCloud Avainnippu -palvelu tallentaa salasanat yhteen paikkaan. Nyt niiden hallinta onnistuu Windows-koneella.



Kun iCloudin on uusimman päivityksen on asentanut Windowsille Microsoft Storesta, ohjelmaan ilmestyy Salasanat-vaihtoehto. Tästä voi asentaa Microsoft Edgelle tai Google Chromelle oman laajennuksen, jonka kautta tallennetut salasanat näkee.



Lisäksi päivityksen jälkeen salasanoja voi hallita ja editoida suoraan Windowsilla erillisen iCloud-salasanat -ohjelman kautta.



Ohjelman löytää valitsemalla Käynnistä-valikko > iCloud-salasanat.



Ohjelmaan sisäänkirjautuminen vaatii Windowsin PIN-koodin tai Windows Hello -sisäänkirjautumisen.