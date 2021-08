Näin toimii DuckDuckGon sähköpostisuojaus

Miten DuckDuckGon sähköpostisuojauksen saa käyttöön

Toiminta

Käyttäminen sovelluksessa ja selaimen lisäosassa

Tätä vastaanuusin ominaisuus taistelee.DuckDuckGo tunnetaan yksityisyyteen panostavana hakukoneena, mutta se tarjoaa myös muunlaisia ominaisuuksia. Yksi tällaisista ominaisuuksista on hiljattain julkaistu sähköpostisuojaus (Email Protection) Palvelun ideana on käyttää @duck.com-päätteellä toimivaa sähköpostiosoitetta, joka ohjaa viestit nykyiseen sähköpostiosoitteeseen.Ennen kuin omaan sähköpostiin kilahtaa uusi viesti, se tekee kierroksen DuckDuckGon palvelimilla, jossa viestistä poistetaan seuraimet.Tämä ilmainen palvelu on toistaiseksi betavaiheessa, joten ihan heti ominaisuutta ei saa käyttöönsä, vaan käyttäjän täytyy odotella jonotuslistalla.Odottamaan pääsee lataamalla DuckDuckGon sovelluksen iOS:lle tai Androidille , avaamalla asetukset ja valitsemalla kohdan Sähköpostisuojaus.Kun oma vuoro tulee, sovellus ilmoittaa siitä.Tämän jälkeen valitaan vain oma henkilökohtainen @duck.com-sähköpostiosoite sekä lisätään se 'oikea' osoite, jonne viestit halutaan saapuvan.Tässä vaiheessa DuckDuckGo kertoo kaikenlaista tietoa palvelusta, kuten että henkilökohtaisia tietoja ei tallenneta eikä DuckDuckGo myy antamaasi sähköpostiosoitetta eteenpäin.Kun oman @duck.com-sähköpostiosoitteen on saanut käyttöön, sitä voi käyttää vaikkapa uutiskirjeen tilaamisessa.Itse syötin testimielessä oman osoitteen muutamalle sivustolle.Kun viesti saapuu siihen oikeaan sähköpostiin, DuckDuckGo kertoo viestissä, mikäli seuraimia on poistettu viestistä.Tätä ilmoitusta voi klikata, jolloin seuraimista saa lisätietoa. Esimerkiksi CDONin uutiskirjeestä DuckDuckGo kertoi poistaneensa kaksi seurainta.Ongelmia ei tässä vaiheessa ole esiintynyt, vaan viestit ovat tulleen perille nopeasti.@duck-osoitteen käyttäminen on vahvasti osana DuckDuckGon omaa sovellusta Androidilla ja iOS:llä sekä tietokoneella lisäosan muodossa.Sovellus ja lisäosa nimittäin tunnistavat kentät, joihin sähköpostiosoite tulee lisätä ja osaa täyttää oman osoitteen siihen automaattisesti.Täyttäessä voi myös luoda nopeasti uuden @duck.com-osoitteen esimerkiksi sivuja varten, jotka saattavat lähettää paljon viestejä tai jakavat osoitteen eteenpäin. Osoitteen voi myös poistaa käytöstä, jos viestejä tulee liikaa.Saman @duck.com-osoitteen voi yhdistää useampaan laitteeseen.Sovellus ja selaimen lisäosa tarjoavat myös muitakin ominaisuuksia. Ne estävät tietenkin seuraimet nettiä selatessa ja poistavat sivuilta mainoksia. Tosin huonona puolena on joissakin tapauksissa sivustojen rikkoutumiset, mutta onneksi suojauksen saa nopeasti pois päältä tietyn sivun kohdalla.Kannattaako DuckDuckGon sähköpostisuojaus ottaa käyttöön? Itse luotan DuckDuckGon antamiin tietoihin ja siihen, että näillä saa parannettua omaa yksityisyyttään netissä, joten tältä osin sitä voi myös muille suositella. Eikä liittymissä juurikaan häviä, sillä palvelu on ilmainen.