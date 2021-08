Vertailu: Roomba i3 vs Roomba i7

Mitä samaa malleissa on

Tärkein ero: kartat

Siivousjälki?

Hinta

Kumpi kannattaa ostaa?

Olemme arvostelleet ja testanneet Suomessa myytäviä robotti-imureita jo vuosien ajan ja kaikki robotti-imureiden arvostelumme löytyvät sivuiltamme , ilmaiseksi luettavissa. Molempia tässä vertailussa mukana olevia malleja olemme aikanaan testanneet usean kuukauden ajan, käytännön elämässä - joten näppituntuma siihen, miten mallit eroavat toisistaan, on varsin hyvä.Tässä läpi käydyt seikat pätevät imureiden sisarmalleihin myös, elija-malleihin.i3:ssa ja i7:ssa on erittäin paljon samaa. Ensinnäkin, molemmat imurit näyttävät pitkälti toisiltaan: molemmat ovat kiekkomaisia, perinteisen Roomban imureiden näköisiä tapauksia.Lisäksi molemmat imurit tukevat, joka osaa siis tyhjentää imurin sisäisen pölysäiliön erilliseen pölypussiin. Kyseinen latausasema kuuluu kummankin mallin plus-versioihin, elijasisältävät jo pakkauksessa kyseisen latausaseman. Perusmalleihin, eli ilman plussaa varustettuihin malleihin, tuon latausaseman voi ostaa erikseen.Itsestään tyhjetävä latausasema elitoimii molemmissa täsmälleen samalla tavalla.Lisäksi kumpikin imureista noudattaa "fiksua" navigointia, eli ne eivät vain päättömästi poukkoile siellä täällä, vaan pääosin vetävät pitkiä, suoria linjoja asunnossa siivotessaan.Molemmat mallit osaavat myös jatkaa siivousta akun loputtua, eli ne sopivat myös isompiin asuntoihin sellaisenaan. Sekä i3 että i7 ovat myös erittäin hyviä siinä mielessä, että ne eivät jää jurikaan jumiin kodeista löytyviin esteisiin, kuten mattoihin.Isoin ja tärkein ero näiden kahden mallin välillä löytyy niiden kartoista. Roomba i3:ssa karttatoiminnot ovat erittäin rajalliset, kun taas Roomba i7:n kartat ovat erittäin kehittyneet.Roomba i7:aa käytettäessä voidaan älypuhelinsovelluksen kautta rajata haluttaessa asunnon pohjapiirrustuksesta pois sellaisia alueita, joihin imurin ei haluta menevän. Roomba i3 ei tähän kykene.Lisäksi Roomba i7 osaa siivota halutun huoneen, eli sen voi komentaa vaikkapa siivoamaan ainoastaan olohuoneen. Roomba i3 puolestaan siivoaa aina koko asunnon, eikä sille voi antaa ohjeistuksia siitä, mistä tällä kertaa pitäisi siivota.Roomba i7 käyttää navigointiin kameraa, kun taas i3 käyttää ainoastaan muita sensoreita navigointiin. Tämän eron vuoksi i7 kartat ovat tarkemmat ja selkeämmät kuin i3 tarjoamat kartat.Siivousjälki on molemmissa mielestämme varsin erinomaisella tasolla. Roomba i7 imuroi matot mielestämme aavistuksen verran paremmin, mutta muilta osin siivouksen lopputuloksessa ei ole juurikaan käytännön eroja.Laitteiden hinnat elävät jatkuvasti, joten emme voi ottaa pysyvästi kantaa näiden kahden mallin hintoihin. Roomba i3+ on kuitenkin ollut satasen, kaksi edullisempi kuin Roomba i7, mutta tarjoukset saattavat muuttaa tlannetta toisinaan.Tarkista ajantasainen hinta itse alla olevista linkeistä:Jos robotin tarkka ohjeistaminen ei ole mitenkään oleellista, kannattaa näistä kahdesta ostaa se, kumpaa halvemmalla sattuu saamaan sillä hetkellä - kumpikin robotti on erinomainen työkalu kodin siivoukseen.Jos taas haluat nimenomaan pystyä säätämään tarkemmin sitä, mitä siivotaan ja miten siivotaan, suosittelemme ostamaan Roomba i7 tai sen sisarmallin, Roomba i7+:n.Suosittelemme tutustumaan robottien laajoihin arvosteluihimme täältä:Lisäksi kannattaa tutustua myös kaikkien Roomba-mallien eroja esittelevään Roomban vertailutaulukkoon