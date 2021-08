Näin tunnistat huijausarvonnat Facebookissa

Näin tunnistat Facebook-huijausarvonnat

Käyttäjät raportoineet Pieneksi-sivun huijaukseksi.

Käyttäjän jättämä kommentti julkaisussa kertomassa tietojenkalasteluhuijauksesta.

Arvontoja Facebookissa näkee paljon. Niitä tehdään yleisesti näkyvyyden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi. Oikeita on paljon esimerkiksi Gigantin, Powerin ja Veikon Koneen toimesta, mutta samassa määrin myös huijausarvontoja luodaan.Arvontoihin osallistuminen on helppoa, sillä yleensä vain julkaisun tykkäys ja kommentointi riittävät."Mukana" onkin tuttu näky arvontaan liittyvissä julkaisuissa. Sanaa käytetäänkin liian herkästi, sillä monia käyttäjiä ei yleisesti kiinnosta, mikä arvottava tuote on kyseessä tai kenen toimesta sitä arvotaan. Kiinnostaa vain, kun ilmaiseksi tarjotaan.Huijarit myös tietävät tämän, joten on hyvä miettiä ennen kommentointia, että missä oikein on mukana.Varsinainen kommentointi ei varsinaisesti aiheuta vaaraa. Kommentoineet käyttäjät voivat kuitenkin saada esimerkiksi arvonnasta vastaavalta tililtä viestiä, jossa kerrotaan palkinnon voittamisesta. Voitto ei tietenkään ole aito, vaan sen avulla saatetaan esimerkiksi kalastella pankkitietoja tai pyydetään klikkaamaan jonkinlaista huijauslinkkiä.Tunnistaminen ei yleensä vie paljoa aikaa, sillä yleensä kaiken tarpeellisen tiedon saa klikkaamalla arvontaa suorittavan tilin profiilia.Huijarit voivat käyttää oikean brändin nimeä pienellä muutoksella, jolla saadaan vaikutelma aidosta sivusta. Suosituimmat arvontoja suorittavat oikeat tilit tunnistaa nimen perässä olevasta sinisestä vahvistusmerkistä.Merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseessä olisi huijaus, sillä pienemmillä sivuilla ei välttämättä tätä ole.Profiileissa kannattaa kiinnittää huomiota ajankohtaan, jolloin sivu on luotu. Jos sivu on uusi ja arvottavana on jotakin suurta, kyseessä saattaa olla huijaus.Huomiota kannattaa profiileissa myös julkaisujen määrään, sillä on epäilyttävää järjestää merkittäviä arvontoja pienellä määrällä julkaisuja.Oikeat sivut yleensä sisältävät tarvittavat tiedot firmasta. Näiden puute on epäilyttävää. Kannattaa siis kiinnittää huomiota epämääräisiin tietoihin tai linkkeihin.Tilin Facebook-sivulla on myös Arvostelut-välilehti, jonne yleensä käyttäjät ovat kommentoineet, mikäli kyseessä on huijaussivu. Lisäksi monet käyttäjät ovat saattaneet kommentoida itse julkaisuun, jos kyseessä on huijaus. Kannattaa siis lukea hieman muiden kommentteja ennen osallistumista.Huijaussivustot keskittyvät yleensä tietojenkalasteluun. Mikäli olet kommentoinut julkaisua ja tämän jälkeen saat viestiä, jossa pyydetään klikkaamaan linkkiä, kyseessä on todennäköisesti huijaus. Älä klikkaa linkkiä.