Robotti oppi juoksemaan itse - ja juoksi 5km lenkin tekoälynsä varassa

Koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset robotiikassa ottavat uusia loikkia eteenpäin jatkuvalla tahdilla. Kas, tässä on, juokseva robotti.

robottilaboratoriossa vuodesta 2017 saakka kehitettyon kaksijalkainen robotti, jonka päärahoittajana on ollut Yhdysvaltain puolustusministeriö. Kahdella jalalla liikkuva Cassie on opettanut itse itselleen sekä kävelemisen että juoksemisen jalon taidon, koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen.Robotti oppii käyttämällä ns. syvää vahvistukseen pohjautuvaa oppimista, jonka avulla se on oppinut aivan ensimmäiseksi pysymään pystyssä kahdella jalalla, sen jälkeen kävelemään - ja nyt siis myös juoksemaan. Robotti osaa myös kiivetä portaita.Tutkijat pistivät Cassien todelliseen testiin ja laittoivat sen perinteiselle "sohvalta lenkkipolulle" -tyyliselle tavoitteelliselle juoksulenkille, eli viiden kilometrin juoksulenkille. Lenkin reitin määrittivät tutkijat etukäteen, mutta muutoin Cassien annettiin pärjätä lenkin aikana omillaan.Ainoastaan kaksi kertaa lenkin aikana tiiin piti puuttua peliin: toisella kerralla Cassien tietokone ylikuumeni, toisella kerralla se puolestaan vetäisi mutkan liian jyrkästi ja kaatui, pääsemättä takaisin jaloilleen. Cassiellä ei ole käsiä apunaan, joilla se saisi ponnistettua itsensä takaisin pystyyn.Parista vastoinkäymisestä huolimatta Cassien ensilenkki kuntoilin puolella sujui alle tuntiin: tarkalleen ottaen 5 kilometrin matkaan kului 53 minuuttia ja 3 sekuntia. Myös robotin akku riitti mainiosti 5km juoksulenkin suorittamiseen. Hirvittävän vaikeaan maastoon Cassieta ei vielä laitettu, vaan juoksulenkki tapahtui jalkapallokenttää ympäri juosten.Alla Cassien koko suoritus videona: