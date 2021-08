Tokmanni lanseeraa oman ilmaisen Tokmanni Klubi -kanta-asiakasohjelman - luvassa vaihtuvia etuja ja tarjouksia

"Tokmanni Klubi auttaa meitä luomaan entistäkin onnistuneempia asiakaskokemuksia. Kanta-asiakasohjelmamme myötä asiakkaamme tulevat saamaan tietoa heidän ostotottumuksiaan, toiveitaan ja tarpeitaan vastaavista tuotteistamme, palveluistamme, tarjouksistamme ja muista eduistamme monipuolisemmin kuin koskaan aiemmin, Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo.







Olemme kehittäneet kanta-asiakasohjelmaamme asiakkaidemme toiveita kuunnellen ja tarpeita huomioiden. Olemme varmoja siitä, että kaikki halpojen hintojen ystävät – asiakkaamme, henkilökuntamme ja yhteistyökumppanimme – ottavat Tokmanni Klubin ilolla vastaan."

Tokmanni kertoo, että kanta-asiakasohjelma tarjoaa runsaasti erilaisia tarjouksia, etuja ja palveluita sloganinsa mukaisesti halpojen hintojen ystäville.Kanta-asiakasostoksia voi tehdä aluksi Tokmannin myymälöissä ja hieman myöhemmin myös verkkokaupassa. Kanta-asiakasohjelmalla on tärkeä rooli Tokmannin strategiassa.Erilaiset tarjoukset ja tuotteet vaihtuvat säännöllisesti.Kanta-asiakasohjelmalla ei jaeta bonuspisteitä tai luokitella kanta-asiakkaita eri tasoihin esimerkiksi ostosten määrän perusteella.Ohjelman tunnistaminen tapahtuu puhelinnumerolla tai henkilöllisyystodistuksella myymälän kassalla. Liittyminen onnistuu Tokmanni Klubin nettisivuilla Ohjelman luvataan saavan myöhemmin syksyllä lisää ominaisuuksia. Yksi näistä on ostosten tietojen ja takuukuittien näkyminen verkossa. Tämä vähentää perinteisten paperisten kuittien määrää.Vastaavanlaisia kanta-asiakasohjelmia löytyy muiltakin. Esimerkiksi Gigantti Klubi julkaistiin vuoden 2019 lopulla ja myös Lidl on saavuttanut vahvan aseman Lidl Plus -sovelluksella