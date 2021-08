Xbox-pilvipelipalvelu saapui käytettäväksi Windows-koneille Xbox-sovelluksen kautta

Microsoftin Xbox-pilvipelipalvelu saapui nyt käytettäväksi Windows-koneille Xbox-sovelluksen kautta. Ominaisuus on tosin vielä betavaiheessa, joten sen käyttöä varten tulee kuulua Insider program -ohjelmaan. Palvelu on saatavilla 22 maassa, joiden joukkoon myös Suomi kuuluu.

Aiemmin pilvipelipalvelun käyttö on ollut mahdollista Windows-koneilla selaimen kautta (Edge tai Google Chrome).Varsinaisesti pelaaminen Xbox-sovelluksen kautta ei muuta pilvipelaamista juurikaan, mutta se helpottaa pelien löytämistä ja sen kautta voi keskustella kavereiden kanssa. Sovellus myös mahdollistaa pelien suoratoistamisen samassa verkossa olevasta Xbox-konsolista tietokoneelle.Pilvipalvelua varten sovellukseen tulee sille tarkoitettu oma välilehti, jonka valikoimassa on yli 100 yhteensopivaa peliä. Pelaamiseen tarvitaan USB- tai Bluetooth-ohjain.Pilvipelaamisen etuna on, että itse tietokoneen ei tarvitse olla tehokas pelaamiseen, sillä pelit suoratoistetaan Microsoftin palvelimilta.Jos et kuulu Insider-ohjelmaan, pelaaminen onnistuu edelleen xbox.com/play -sivun kautta selaimella.