Seuraamasi julkkis jakaa koronavastaisia viestejä? Saattaa saada rahaa siitä

on käräyttänyt markkinointifirman, joka on maksanut suosituille sosiaalisen median vaikuttajille siitä, että nämä levittäisivät rokotevastaisia viestejä seuraajilleen. Kampanjaa pyöritettiin sekä Facebookissa että

Facebookin mukaan taustalla olevat tahot olivat venäläisiä ja kampanjan tarkoitus oli käytännössä vain aiheuttaa sekasortoa ja epäilystä ympäri maailmaa. Kiinni jäänyt kampanja kohdisti vaikuttamisen pääasiassa Intiaan ja Etelä-Amerikan maihin, mutta vaikuttamista tehtiin myös Yhdysvalloissa.Facebookin mukaan kiinni jäänyt kampanja alkoi jo marraskuussa 2020, jolloin kampanja alkoi varovaisesti levittämällä meemejä kuvitelluista koronarokotteen vaikutuksista. Keväällä 2021 keinot muuttuivat vakavammiksi ja tuolloin levitettiin harhaanjohtavasti "Pfizerin vuotaneeksi muistioksi" väitettyä tiedostoa, jossa kyseenalaistettiin rokotteiden turvallisuus. Väitteet ja muistion alkuperä on sittemmin todistettu tekaistuiksi.Yksi kampanjan taustalla olleista tahoista, brittiläinen, mutta Venäjältä käsin toimiva markkinointitoimistooli yksinkertaisesti maksanut rahaa sosiaalisen median vaikuttajille, jotta nämä kertoisivat seuraajilleen rokotteiden olevan hengenvaarallisia.Lokakampanjasta päästiin selville, kun osa sosiaalisen median vaikuttajista kertoi heille tarjotuista diileistä. Sittemmin Facebook on poistanut tapaukseen liittyen useita tilejä sekä Instagramista että Facebookista ja kieltänyt Fazzen pääsyn markkinointialustaansa. Tapaus lienee vain jäävuoren huippu ja yksi niistä, jotka jäivät kiinni. Asiasta kertoi Facebook omassa tiedotteessaan. Yhtiötä on kritisoitu laajalti siitä, että se antaa valheellisen terveystiedot levitä vapaasti alustallaan.