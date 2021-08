Samsungilta 149 euron Galaxy Buds2 -nappikuulokkeet

Nämä kuulokkeet käyttävät samanlaista muotoilua kuin edeltäjät eli ne eivät suuremmin erotu korvasta. Yhden kuulokkeen koko on 17 x 20.9 x 21.1 millimetriä ja painoa on 5 grammaa.Kuulokkeissa käytetään kaksisuuntaista elementtiä, jonka luvataan tarjoavan entistä selkeämmän äänen.Kuuntelua voi tehdä omassa rauhassa, sillä kuulokkeissa on aktiivinen melunvaimennus. Samsung kertoo sen poistavan jopa 98 prosenttia ulkoisia ääniä. Lisäksi tarjolla on kolme läpikuuluvuustilaa, joilla voi päästää halutun määrän ääntä läpi.Kuulokkeen ulkopuolella on kaksi mikrofonia ja sisällä yksi, joilla vastamelutoiminto toteutetaan. Lisäksi puheluita varten on erillinen mikrofoni. Puheluissa auttaa myöskin tekoäly, joka osaa tunnistaa erilaisia häiritseviä ääniä, kuten tuulen, ja poistaa tämän puhelusta.Akunkesto yltää kuulokkeilla 5 tuntiin aktiivisen melunvaimennuksen kanssa. Kotelon kanssa se on jopa 28 tuntia. Koteloa voi ladata langattomasti tai langallisesti.Kuulokkeita hallintaan oman sovelluksen kanssa, jonka saa asennettua myöskin tietokoneelle monipuolisempaa käyttöä ajatellen. Sovelluksessa on toiminto, joka auttaa valitsemaan parhaan sopivuuden kolmen erikokoisen tulpan väliltä. Yhteys toteutetaan Bluetooth 5.2:n avulla.Galaxy Buds2 -kuulokkeiden värivaihtoehdot ovat lila, vihreä, valkoinen ja musta. Kuulokkeet tulevat saataville Euroopassa 27. elokuuta 149 euron suositushinnalla.