Xiaomi esitteli nelijalkaisen CyberDog-robotin

Tämän myötä laitteita julkaistiin 1000 kappaletta Xiaomi-faneille, insinööreille sekä robottiharrastajille. Lisäksi laitteessa on USB-C -liitäntöjä ja HDMI-portti, joiden avulla kehittäjä voivat luoda erilaisia lisäosia robotille.CyberDog on tehokas laite. Se kykenee kulkemaan parhaimmillaan 3,2 metriä sekunnissa, nousemaan rappusia ylöspäin ja pystyy tekemään esimerkiksi takaperinvoltin. Ulkonäöllisesti se muistuttaa vahvasti Boston Dynamicsin Spot-robottia.Laite on luotu muistuttamaan ulkoisesti ja käytökseltään lemmikkieläintä. Tämän myötä siinä on iso määrä erilaisia sensoreita, kuten kosketusantureita, kameroita ja GPS-yhteys. Näillä CyberDog pystyy aistimaan ja tunnistamaan ympäristön sekä väistämään kohteita.Sitä voi ohjata äänellä ja se osaa myös tunnistaa ihmisen sekä seuraamaan tätä.