Googlea pyydettiin poistamaan sinunkin tietokoneesi hakutuloksista: 127.0.0.1 poistopyyntö

Joskus näihin poistopyyntöihin sisältyy koomisiakin piirteitä: uutisoimme hiljattain mm. siitä, miten yhtiö pyysi vahingossa Googlea poistamaan omat sivunsa hakutuloksista.Mutta nyt tässäkin on menty asteen pidemmälle: ukrainalainen TV-kanavaon valtuuttanut lakifirmatoimittamaan puolestaan poistolistoja Googlelle. Mukaan on lipsahtanut pyyntö, joka on vähintäänkin erikoinen.Teknologiaa tietämättömille pyynnössä ei liene mitään ihmeellistä. Mutta kyseinen osoite sattuu olemaan internetissä omalle tietokoneelle varattu osoite. Eli jokaisen teistä, jotka luette tätä uutista, oman laitteenne osoite on juurikin tuo 127.0.0.1Poistopyyntö määrittää myös tiedoston, joka laitteelta löytyy. Kyseinen tiedosto on .m3u -päätteellä oleva soittolista, jota käytetään tyypillisesti joko videoiden tai musiikkikappaleiden soittolistana.Vähemmän yllättäen Google ei ole suostunut poistopyyntöön. Asiasta uutisoi mm. TorrentFreak