Teslan odotettu uusi malli viivästyi, toimitukset alkavat vasta 2022

varsin villillä muotoilulla varustettu lava-auto Cybertruck paljastettiin vuoden 2019 lopulla . Nyt auto on kokenut uuden viivästyksen.

Sähköautoalaa seuraava huomasi Teslan sivuilla olevan Cybertruckin tilauskaavakkeen muuttuneen hiljattain. Aiemmin tilaussivu mahdollisti oman auton räätälöinnin vapaasti, mutta nyt toiminnot ovat kadonneet.Samalla sivuille on tullut ilmoitus siitä, että tulevaa automallia voi räätälöidä ja tilata vasta tuotannon alkamisen lähestyessä, vuonna 2022.Amerikkalaisten rakastamat hirviökokoiset lava-autot ovat nekin sähköistymässä kovaa vauhtia. Ikonisesta-lava-autosta odotetaan sähköversiota myyntiin keväälle 2022 ja myös jo aiemmin kuopattuon brändinä palaamassa takaisin markkinoille uudella-mallilla, joka sekin on sähkömoottorilla varustettu lava-auto.Kiinnostus Cybertruckia kohtaan on ollut kova: auto keräsi jo pian julkaisunsa jälkeen hurjat 200 000 ennakkovarausta