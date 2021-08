Stanger Thingsin neljäs kausi vahvistettiin: Saapuu 2022, uusi teaser julkaistiin - katso täältä

Koronapandemia on viivästyttänyt useiden sarjojen tuotantoa viimeisen puolentoista vuoden aikana. Yksi odotetuimmista,, ei ole tässä suhteessa poikkeus. Mutta nyt valoa näkyy tunnelin päässä.

Stranger Thingsin kolmas kausi saapuijo lähes kaksi vuotta sitten ja sen jälkeen odotus on ollut pitkä ja piinaava. Mutta nyt Netflix on vahvistanut suositun sci-fi-kauhusarjan paluun ajankohdan: vuonna 2022 neljäs kausi vihdoin saapuu.Tarkemmin sanottuna "vuoden 2022 alkupuolella", joten odotusta ei toivottavasti ole enää mahdottoman kauan jäljellä. Samalla Netflix julkisti uuden teaserin tulevasta kaudesta, joka on katseltavissa alla:Neljännen kauden edellinen teaser julkaistiin vuonna 2019, voit katsoa sen täältä