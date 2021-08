Pikaruokapaikat korvaavat työntekijöitä roboteilla ja automaatiolla

Suomessakin erilaiset itsepalveluun nojaavat tilaustavat ovat korvaamassa kovaa vauhtiajakassatyöntekiöitä, mutta Yhdysvalloissa yritykset automatisoivat jo muitakin tilauksen vaiheita.Yksi vanhimmista pikaruokaketjuista, amerikkalainenon jo testannut automaattista ranskalaisten perunoiden paistamiseen tarkoitettua robottia, joka tekee työtä tauotta 23 tuntia vuorokaudessa. Ainoastaan tunnin tauko vuorokaudessa sallitaan, jolloin robotti puhdistetaan ja huolletaan valmiiksi uutta lähes vuorokauden mittaista työrupeamaa varten. analysoi katsauksessaan robotiikan haasteita ruoanlaiton kannalta. Suurimmat haasteet liittyvät ruokaan itseensä: ruoan koostumus, paino ja tilavuus muuttuvat, kun ruokaa lämmitetään ja valmistetaan, joten robotiikkaan syötetyt ohjelmoinnin ehdot ovat monimutkaisemmat kuin monella muulla alalla.Lisäksi viranomaisten vaatimukset hygienian tasosta ja muut säädökset lisäävät robottien kehittämisen haasteita entisestään. Mutta alan suurin kustannustekijä ovat työntekijät, joten tarve automatisoida mahdollisimman iso osa keittiössä tapahtuvasta toiminnasta on silti monen yrityksen toiveena.Suomessakin on jo nähty pizza-automaatteja , mutta niissä automatisoinnin osana on vain toimitusketju: pitsat itsessään on tehty käsityönä keskuskeittiössä ennen automaatteihin toimittamista.