Firefox menettänyt 46 miljoonaa käyttäjää kolmen vuoden aikana

Firefox listaa datan muodossa aktiiviset kuukausittaiset käyttäjät.Datasta nähdään, että Firefoxilla oli vuoden 2018 lopussa noin 244 miljoonaa käyttäjää. Vastaavasti tämän vuoden heinäkuun lopulla käyttäjiä oli noin 198 miljoonaa. Datan mukaan tämä on myös ensimmäinen kerta, kun käyttäjämäärä putoaa alle 200 miljoonan.Lasku on siis ollut merkittävää, sillä peräti 46 miljoonaa käyttäjää on vaihtanut selainta.Tällä käyttäjämäärällä Firefox pitää hallussaan tilastoja keräävän statcounter.com -sivuston mukaan 3,45 prosentin markkinaosuutta globaalisti. Vertailun vuoksi kärjessä oleva Chrome pitää hallussa noin 65 prosentin osuutta.Firefoxin osuus prosenteissa on tullut alaspäin tasaisesti vuodesta 2010 lähtien, jolloin selain piti hallussaan noin 30 prosentin osuutta.Firefoxin käyttäjämääristä kertoneen itsfoss-sivuston mukaan laskuun löytyy muutamia syitä.Esimerkiksi Chrome on esiasennettuna Android-laitteissa ja Microsoftin Edge puolestaan Windows-laitteilla. Suurin osa netinkäyttäjistä käyttää hakukoneena Googlea, jonka myötä Googlen Chrome-selain on tullut myös tutuksi. Lisäksi Firefox käyttää omaa selainmoottoria, kun Chrome ja Edge perustuvat Chromium-moottoriin, jolla monet nettisivut saattavat toimia nopeammin.Käyttäjämäärät ovat toki tässä vaiheessa vielä hyvät, mutta on mielenkiintoista nähdä mitä Firefoxia kehittävä Mozilla tekee selaimelle tulevaisuudessa, jotta tilanne ei enää heikkene. Firefox on kuitenkin ainoa merkittävä vaihtoehto Chromium-pohjaisille selaimille, joten poistuminen markkinoilta ei olisi kovin hyvä juttu.