Sota YouTubesta musiikkia lataavia sivustoja vastaan jatkuu: Suosittu lataussivusto oikeuteen

Yksi suosituimmista näistä palveluista on, joka on nyt pulassa palvelunsa kanssa. Palvelun perustajaei ole kuitenkaan alistunut, kuten monet muut musiikkiteollisuutta edustavann tähtäimeen joutuneet vastaavat sivustot. Yout.com on päätymässä oikeussaleihin lähikuukausina Yhdysvalloissa. Sivuston perustaja väittää vahvasti, että YouTubesta videoiden tallettaminen omaan käyttöön on täysin laillista.Itse asiassa Nader on mennyt niin pitkälle, että hän on itse haastanut Yhdysvaltain musiikkiteollisuuden etujärjestön RIAA:n oikeuteen. Oikeusjutun ytimessä on se, että Yout.com ei tallenna YouTubesta ja muista videopalveluista ladattuja kappaleita lainkaan omille palvelimilleen, vaan antaa käyttäjien ladata ne lennosta. Nader pyytää oikeuden päättävän, rikkooko Yout.com Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia:ta, joka kieltää kopiointisuojausten purkamisen.Asiaa seuraavan mukaan Yout.com on ongelmissa myös muualla: sivustoa vastaan on nostettu oikeuskanne Brasiliassa ja sivustolle on estetty pääsy ainakin Espanjasta käsin.Kiista YouTubesta musiikkia kuluttajan käyttöön lataavista palveluista ei toki rajoitu pelkästään Yout.com:iin. Vuoden 2020 joulukuussa repesi iso riita siitä, kun GitHub poisti väliaikaisesti yhden suosituimmista YouTube-videoiden lataustyökaluista , palauttaen sen mediahässäkän jälkeen takaisin. Myös YouTube itse on estänyt suosituimpia rippauspalveluita toimimasta . Lisäksi Google poistaa hakutuloksistaan säännöllisesti YouTuben videoita lataavia palveluita.