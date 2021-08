Hyvää syntymäpäivää WWW! Tältä näyttää maailman vanhin verkkosivu - toimii edelleen

kehittäjän ja isänn luoma ensimmäinen julkinen www-sivu on edelleen olemassa - ja toiminnassa.

Tim Berners-Lee ideoi ja loi käytännössä sen osan internettiä, minkä valtaosa kuluttajista mieltää internetiksi - eli selaimella avattavat HTML-sivut, joiden ympärille rakentui meidän selaimilla käyttämämmeeli www. Tuohon aikaan hän työskenteliissä ja myös miehen ensimmäiset verkkosivut toimivat CERNin NeXT -palvelimella CERN on ymmärtänyt historian arvon ja sivut löytyvät edelleen samasta paikasta kuin 30 vuotta sittenkin: CERNin palvelimelta. Ja ne toimivat:Sivuissa itsessään ei nykypäivän kannalta ole hirvittävästi hyödyllistä tietoa ja ne ovatkin olemassa lähinnä eräänlaisena virtuaalisena museona tai reliikkinä.Sivut on luotu elokuun 6. päivä, vuonna 1991.