Amazonille valtavat sakot EU:lta - rikkoo GDPR-asetusta

Tarkemmin sanottuna sakot langetti EU:n GDPR:ään pohjautuen Luxemburgin tietosuojaviranomainen - Amazonin Euroopan Unionin toiminta on pitkälti keskitetty Luxemburgissa toimivan tytäryhtiön taakse, jossa myös Amazonin Euroopan pääkonttori sijaitsee. Sakot on langetettu jo 16.7.2021, mutta niiden suuruus paljastui vasta Amazonin osavuosikatsauksen yhteydessä.Luxembugin tietosuojaviranomainen ei ole voinut julkistaa sakkojen taustoja, sillä maassa ovat erittäin tiukat yrityssalaisuuksia koskevat lainsäädännöt. Amazon kertoi osavuosituloksessaan sakkojen olevan 746 miljoonaa euroa.GDPR asettaa tiettyjä sääntöjä sille, miten yritykset voivat käsitellä kuluttajien tietoja ja millä ehdoin. Tietojen käsittelyyn pitää olla joko oikeudellinen peruste tai nimenomainen kuluttajan suostumus. Suostumusta ei vaadita, jos tietojen keräämiselle on olemassa muu laillinen peruste.Amazon kertoo valittavansa päätöksestä. mukaan Amazon uskoo tietosuojakäytäntöjensä olevan GDPR:n mukaisia, vaikka yhtiö kerääkin asiakkaistaan valtavaa datamäärää.Luxemburgin viranomaisen määräämä sakko on EU:n historian suurin GDPR:ään liittyvä yksittäinen sakko.