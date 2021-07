Päivän diili: Kehutut Jabran langattomat nappikuulokkeet alle 50 euroa - säästä 30e!

-kuulokkeet ovat maksaneet jo pitkään noin 80 euroa, mutta nyt ne irtoavat tarjouksesta 49 eurolla , postikulujen ollessa edullisimmillaan 3 euroa hinnan päälle.Kuulokkeiden istuvuutta on kehuttu kovasti, samoin niiden pysyvyyttä korvissa vaikkapa juoksulenkkien aikana. Myös 15 tunnin akkukestoon varsin mainio lajissaan, vaikkei eivan huipputasoa olekaan. Tom's Guide antoi arvostelussaan kuulokkeille hurjat 4,5 tähteä viidestä. Vastaavasti äänenlaatuun painottuva SoundGuysin arvio oli hieman maltillisempi - arvostelija olisi kaivannut äänenlaatuun vielä aavistuksen lisää parannusta, mutta antoi silti kuulokkeille 7,3/10, joka on varsin mainiolla tasolla sekin.Tarjouksen löydät täältä:Kuulokkeissa on IP56-suojausKuten tavallista, löysimme tarjouksen kaivelemalla jälleenmyyjien hinnastoja. Näin ollen emme tiedä kauanko tarjous on voimassa tai paljonko tuotteita löytyy jälleenmyyjän varastosta. Kuulokkeita on saatavilla tarjoushintaan sekä mustina että sinisinä.