Ei enää Linux-pelejä? Ja se on loistava uutinen Linux-pelaajille!

Ja se on itse asiassa hyvä uutinen Linux-käyttäjien näkökulmasta.Ai miten niin?Muutoksen taustalla on Valven vuonna 2018 julkaisema-alusta, joka on käytännössä Windows-emulaattori Linuxille. Sen avulla Windows-sovellukset pyörivät sellaisenaan myös Linuxilla. Ja viimeisten vuosien aikana Protonista on tullut jo niin hyvä, että iso osa tärkeimmistä Windows-peleistä pyörii nykyisin täydellisesti myös Linuxilla, Protonin yli ajettuna - ilman, että suorituskyvyssä menetetään mitään.Nyt myös monet pelitalot ovat huomanneet saman asian. Viimeisten kuukausien aikana ainakin kaksi pelitaloa on ilmoittanut lopettavansa peliensä erillisten Linux-versioiden kehittämisen, koska yhtiöiden pelit toimivat jo niin mainiosti Protonin avulla. Mm.-pelin Linux-käännöstä oltiin ehditty jo aloittamaan, kun kehittäjätaho totesi, että hommassa ei ole mitään mieltä, kun peli toimii Protonillakin jo mainiosti . Samoin mm. pelitaloon kertonut kuluttajille heidän peliensä toimivan Protonilla varsin hyvin Miksi tämä suuntaus on tavallaan hyvä? Se tarkoittaa sitä, että Proton on jo niin hyvä, että myös sellaiset pelit, joista ei olisi koskaan ollut tulossakaan Linux-versiota, toimivat jo nyt Linuxilla, Protonin ansiosta.Proton itsessään pohjautuu-emulaattoriin, jolla on vuosikymmenten tarina takanaan. Valve on rakentanut Protonin Winen päälle ja palkannut siihen kehittäjiä parantamaan ennestäänkin Windows-pelien toimivuutta Linuxilla. Ja tuloksista päätellen projekti on onnistunut mainiosti.Jatkossa pelikehittäjillä tulee olemaan vielä enemmän syitä Linux-yhteensopivuuden varmistamiseksi: loppuvuodesta myyntiin tuleva Valven Steam Deck -käsikonsoli käyttää sekin Linuxia. Joten ainoastaan sellaiset Steam-pelit, jotka toimivat myös Linuxilla, toimivat Steam Deckillä. Ja koska kiinnostus konsolia kohtaan on ollut hurjaa viimeisten viikkojen aikana, lienee Linux-yhteensopivuudesta huolehtimisen olevan myös kaupallisesti järkevää toimintaa.Linux-yhteisö ylläpitää ProtonDB-tietokantaa , joka listaa Protonin kanssa toimivat pelit - ja sen, miten hyvin kukin peli Protonilla toimii.Luonnollisesti muualta kuin Steamista ladattavien pelien osalta homma on hieman haastavampaa: mm.pelit vaativat nykyisellään ison määrän harrastuneisuutta, jotta ne saadaan toimimaan Linuxilla ja yhtiö ei ole julkisesti kertonut mitään suunnitelmistaan Linux-tuelle nyt tai tulevaisuudessa.