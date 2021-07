Parrot ANAFI Ai -kuvauskopteri käyttää 4G-datayhteyttä kantaman parantamiseen

Kesäkuussa julkaistu-kuvauskopteri saapuu myyntiin Suomessa syksyllä. Tämän kopterin erikoisuus on oman 4G-datayhteyden hyödyntäminen, jolla saadaan parannettua kantamaa.

Parrot ANAFI Ai on markkinoiden ensimmäinen kuvauskopteri, joka hyödyntää 4G-datayhteyttä kopterin ja ohjaimen välillä. Tämä mahdollistaa pidemmän kantaman ja lennätyksen myös näkökentän ulkopuolella, kuten rakennusten ja muiden esteiden takana.Kopteri on suunniteltu ammattikäyttöön. Parrot tarjoaa ohjelmistokehittäjille käyttöön SDK-kehityspaketin, jolla yritykset voivat luoda räätälöityjä komentoja Parrot ANAFI Ai -kuvauskopterille. Kehityspaketti antaa ohjelmoijille pääsyn lentoantureihin, lennätysalgoritmeihin ja nettiyhteyksiin.Kuvaamisessa hyödynnetään 48 megapikselin kameraa, joka on laitettu kopterin eteen. Kameran gimbaalia voidaan säätää jopa 180 asteen kääntösäteellä (-90° – +90°), mikä mahdollistaa haastavatkin kuvakulmat, kuten vaikkapa siltojen rakenteiden alaosien kuvaamisen.Kopterin tekoäly mahdollistaa monimutkaisten lentoreittien suunnittelun ja kuvauskohteiden kuvaamisen. Näiden ansiosta kopterilla voidaan muodostaa tarkkoja kaksi- ja kolmiulotteisia mallinnuksia ympäristöistä luonnonmuotoineen ja rakennuksineen.Parrot ANAFI Ai -kuvauskopteri tulee saataville tulevana syksynä ja sen hinnoittelu vahvistetaan myöhemmin.Lisätietoa laitteesta saa täältä Lue myös: