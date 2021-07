Tässä elokuun kaikki uudet Netflix-elokuvat

Heinäkuu on kohta takana ja uuden kuukauden myötä verkko on jälleen pullollaan uutta suoratoistosisältöä. Netflix pitää huolen myös elokuussa, että elokuvatarjona on kesäaikaan kohdallaan, ja niinpä uutuksia alkuperäistuotannon osalta on elokuvissa liki pari kymmentä (ml. pari stand-up-spesiaalia).

Muksuille tulossa on tulossa mm. David Tennantin ääninäyttelemä musikaalikomedia, musiikkianimaatio kierteishäntäkarhun seikkailustaja koko perheen brasilialainen romkom. Hieman isommille lapsille ja teineille tulee peliin perustuva anime, romanttinen teinifilmisekä 90-luvun lopun She's All That -elokuvan hengessä tehty teinien romkomAikuisempaan makuun elokuussa saapuu ranskalainen kauhuelokuva sirkkafarmarista, amerikkalaisturistin toiminnantäytteisestä lomasta palkkamurhan kohteena kertova, italialainen romanttinen komedia tytöstä geneettisellä häiriöllä, peliin perustuva anime-elokuvasekä Jason Momoan tähdittämä toimintadraamaDokumenttielokuvista elokuussa julkaistaan käännytysterapiassa olleiden homojen ja lesbojen tarinaa kertova, sarjan How to Sell Drugs Online (Fast) inspiraationa olevan Max S. paljastustarina, holokaustia karanneen pikkutyttö Mishan erikoinen tarina, sarjamurhaaja Dennis Nilsenin itse nauhoitusten välityksellä kertoma tarinasekä legandaarisen maalarin kiiltokuvaa monimutkaisemmasta elämästä kertovaTulossa on myös pari stand-up-spesiaalia, jotka ovat kolumbialaiskoomikko Lokillo Florezinja brittikoomikko Phil WanginTässä vielä kaikki elokuun uudet Netflix-elokuvat julkaisujärjestyksessä: