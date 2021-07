PlayStation 5 -konsolia nyt saatavilla Gigantissa

Sonyn PlayStation 5 -pelikonsolin saatavuus on ollut ympäri maailmaa hyvinkin heikkoa ja toistaiseksi kaupat myyvät pitkälti ei-oota.

Nyt Gigantille on ilmestynyt hyvä erä standardia eli levykelkalla varustettua mallia varastoon. Kirjoitushetkellä Gigantin keskusvarastossa laitteita on 100+.Gigantilla nyt myynnissä olevan version mukana tulee lisäohjain eli konsolin lisäksi saa kaksi ohjainta. Lisäohjain tulee automaattisesti ostoskoriin.Konsolin hinta on 598,95 euroa. Nopeimmat pääsevät ostamaan sen tämän linkin kautta