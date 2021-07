Päivän diili: Jabra Elite Active 65T täysin langattomat kuulokkeet nyt 49 eurolla

Päivän diili

Jabra Elite Active 65T -kuulokkeita myydään nyt 49 eurolla , kun viime aikoina näitä kuulokkeita on myyty 79 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla kuulokkeita on myyty.Nämä kuulokkeet on suunniteltu musiikkia, puheluja ja urheilua varten. Liikkumista ajatellen kuulokkeet ovat saaneet IP56-luokituksen pölyn- ja vedenkestävyydelle. Mukana tulee kolme paria EarGels-sovitteita.Virtaa yhdellä latauksella riittää noin 5 tunniksi ja latauskotelo tarjoaa lisää kuuntelua 10 tunnin edestä. Yhteys puhelimeen muodostetaan Bluetooth 5.0:n avulla. Puhelimeen voi ladata Jabran sovelluksen, jonka kautta pystyy säätämään ääntä.Tarjous löytyy Powerilta ja Gigantilta. Gigantin tarjoushinta on voimassa Gigantti-klubiin kuuluville.