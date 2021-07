Nämä elokuvat ja sarjat tulevat Amazon Prime Videoon elokuun aikana

Amazon Primen tulevat elokuvat ja sarjat elokuussa 2021

4. elokuuta: The Hunger Games (Nälkäpeli)

4. elokuuta: The Hunger Games: Catching Fire (Nälkäpeli - vihan liekit)

4. elokuuta: The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (Nälkäpeli - Matkijanärhi, osa 1)

4. elokuuta: The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (Nälkäpeli - Matkijanärhi, osa 2)

6. elokuuta: Cruel Summer

13. elokuuta: Evangelion: 3.0+1.0. Thrice Upon A Time

13. elokuuta: Modern Love, kausi 2

24. elokuuta: Mechanic: Resurrection

20. elokuuta: Nine Perfect Strangers

27. elokuuta: Kevin Can F**k Himself, kausi 1

29. elokuuta: Saint Maud

Psykologinen trillerijulkaistaan yksinoikeudella Amazon Prime Video -palvelussa perjantaina 6. elokuuta. Kymmenosaisen Amazon Original -sarjan ovat tuottaneet Jessica Biel, Michelle Purple (The Sinner), Bert V. Royal (Easy A) ja Tia Napolitano (Greyn Anatomia, Asema 19).Cruel Summer sijoittuu kolmen kesän ajalle 90-luvulla. Kaunis ja suosittu teini katoaa ja aiemmin tuntematon, vain taustalla ollut tyttö ottaa hänen roolinsa kaupungin suosituimpana henkilönä, mutta päätyykin Amerikan halveksituimmaksi henkilöksi.Jaksot etenevät vuorotellen eri näkökulmasta kerrottuna ja sen pääosissa näyttelevät Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano ja Sarah Drew.Katso traileri upotuksesta tai tästä Suosittu-sarja saa jatkoa toisen tuotantokauden muodossa. Kaikki kahdeksan jaksoa ovat nähtävissä perjantaina 13. elokuuta.Kahdeksanosainen toinen kausi herättää eloon kokoelman tarinoita suhteista, yhteyksistä, petoksista ja paljastuksista. Jokainen jakso esittelee rakkautta kaikissa sen monimutkaisissa ja kauniissa muodoissaan, samaa nimeä kantavan rakastettuihin tositarinoihin perustuvan New York Times -kolumnin innoittamana.Toisen kauden trailerin voi katsoa upotuksesta tai tästä on kahdeksanosainen draamasarja. Se saa yksinoikeuden Amazon Prime Videolla 20. elokuuta, jolloin julkaistaan kolme ensimmäistä jaksoa. Uudet jaksot julkaistaan aina viikoittain.Nine Perfect Stangersin on tuottanut Big Little Lies -sarjasta tuttu tiimi ja sarjaa tähdittävät Nicole Kidman ja Melissa McCarthy.Australiassa kuvattu draamasarja sijoittuu terveys- ja wellness-lomakeskukseen, joka lupaa hyvinvointia, terveyttä sekä muutosta elämään, ja jossa yhdeksän stressaantunutta kaupunkilaista yrittää löytää tietä parempaan.Kymmenpäiväisen retriitin aikana lomakeskuksen johtaja Masha (Kidman) opastaa heitä tarkoituksenaan elvyttää väsyneet mielet ja ruumiit. Retriitissä olevilla henkilöllä ei ole kuitenkaan aavistustakaan siitä, mitä tuleman pitää.Sarjan trailerin voi katsoa upotuksesta tai tästä