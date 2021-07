Xiaomilta uusi Mi Electric Scooter 3 -sähköpotkulauta

Sähköpotkulaudassa on 600W:n moottori. Laite kulkee parhaimmillaan 25 km/h nopeudella sporttitilassa. Nopeuden voi rajoittaa eri tiloilla myös 20 km/h ja 5 km/h nopeuteen.Laitteen 7650 mAh akun luvataan riittävän enimmillään 30 kilometrin matkaan. KERS-järjestelmä ottaa talteen kineettistä energiaa ja siten parantaa matkustusetäisyyttä entisestään. Akkua varten on lisätty erilaisia ominaisuuksia, jotka parantavat sen käyttöikää ja suojaa sitä esimerkiksi ylikuumenemiselta. Akun lataus kestää noin 5,5 tuntia.Runko on valmistettu alumiinista ja laite painaa 13 kiloa. Esimerkiksi autossa kuljettamista varten Mi Electric Scooter 3:n ohjaustangon saa nopeasti taitettua. Laitteessa on 8,5 tuuman ilmatäytteiset renkaat. Takarenkaan uudistettu jarrutusjärjestelmä parantaa hallittavuutta ja pidentää jarrupalojen käyttöikää ja tekee käytöstä siten turvallisempaa.Lisätietoa saa täältä Lue myös: