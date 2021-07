Epic Games Storessa käynnistyi kesäale

Epic Games mainostaa alennusprosenttien yltävän parhaimmillaan 75 prosenttiin valikoitujen pelien kohdalla.Tällaisia pelejä ovat muun muassa Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, Anno 2070, Trials Evolution: Gold Edition, Lifeless Planet: Premier Edition, STAR WARS Battlefront Ultimate Edition, Alien: Isolation, Cities: Skylines, MudRunner, Carnival Games, The Textorcist: The Story of Ray Bibbia ja ZOMBI.Lisäksi kesäalen etusivulle on nostettu esille tarjoukset seuraavista peleistä: Days Gone (-20%), Going Medieval (-10%), BIOMUTANT (-10%), Hood: Outlaws & Legends (-25%) ja Hitman 3 (-50%).Kesälen aikana Epic Games tarjoaa Idle Champions of the Forgotten Realms -pelille ilmaiseksi Ellywick Skin & Feat Pack -paketin, joka sisältää erilaisia esineitä. Lisätietoa siitä saa täältä Epic Gamesin tarjoamien ilmaispelien osalta itselleen voi hankkia 29. heinäkuuta asti Defense Grid: The Awakening ja Verdun pelit.