Robottisota! Roboimurivalmistaja haastoi Roborockin ja Xiaomin oikeuteen

Taustalla on erikoinen kiista, jossa tärkein tekijä on sinänsä asiaan mitenkään liittymätön. Amazon pyrkii välttämään tekijänoikeuksiin ja patentteihin liittyviin kiistoihin sotkeutumisen ja siksi yhtiöllä onkin selkeä linja verkkokaupassaan: jos jonkin yhtiön tuotteen väitetään rikkovan patentteja, tuote poistetaan Amazonista.Wyze lanseerasi yhtiön ensimmäisen robotti-imurin vuoden 2020 syksyllä ja imurilla on ollut varsin positiivinen vastaanotto. Ilmeisesti liiankin positiivinen, sillä Amazon sai Xiaomia ja Roborockia edustavalta taholta valituksen patenttirikkomuksista. Amazonille toimitettu valitus kertoo Wyzen tuotteen rikkovan rikkovan Yhdysvalloissa myönnettyä patenttia numero US10271699B2 , joka kuvaa itsestään toimivaa siivouslaitetta. Kyseisen patentin omistajat ovat Xiaomi ja Roborock, jotka ovat kehittäneet roboimureidensa teknologiaa yhteistuumin jo vuosien ajan.Wyze on nostanut asiasta oikeusjutun Seattlessa, jossa se pyytää oikeutta mitätöimään kyseisen patentin. Jos Wyze ei olisi ottanut mitään kantaa vaatimukseen, olisi Amazon poistanut yhtiön tuotteet kaupastaan pois. Suomen näkökulmasta vaatimus voi kuulostaa merkityksettömältä, mutta Amazonin markkinaosuus Yhdysvaltain verkkokaupasta alkaa vastata samaa kuin Suomessa ruokakaupoissa K-ryhmä ja S-ryhmä fuusioitaisiin yhdeksi toimijaksi.Wyze perustelee patentin mitätöintiä sillä, että yhtiön tiedossa on ainakin neljä-tapausta, eli tuotteita, joissa patentissa kuvattua tekniikkaa on sovellettu jo ennen patentin hakemista. Patentti ei luonnollisestikaan ole pätevä, jos voidaan todistaa, että tekniikkaa on ollut olemassa muiden yhtiöiden taholta jo ennen patentin hakemista. Robovalmistajien riitelystä uutisoi mm. GeekWire