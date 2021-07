Sony julkaisi neljän kaiuttimen kotiteatterijärjestelmän, joka täyttää huoneen 360 asteen tilaäänellä

Neljä kaiutinta luovat jopa 12 virtuaalista kaiutinta.

Kaiuttimet voidaan asettaa eri puolille huonetta.

Järjestelmään kuuluu neljä kaiutinta, jotka yhdistyvät langattomasti ohjausyksikköön. Tämä vähentää johtojen määrää. Ohjausyksikkö puolestaan yhdistetään televisioon HDMI-liitännällä.Kaiuttimien erikoisuus on 360 Spatial Sound Mapping -tekniikka. Jokaisessa kaiutinyksikössä on 19 mm:n diskanttikaiutin, laajan suuntaavuuden bassokaiutin, ylöspäin suunnattu kaiutinelementti sekä kaksi mikrofonia.Sound Field Optimization mittaa kunkin kaiuttimen suhteellisen korkeuden ja sijainnin käyttämällä niiden kaksoismikrofoneja.Tämän tekniikan ja ylöspäin suunnatun äänen avulla neljä kaiutinta luovat jopa 12 virtuaalista kaiutinta, joilla saadaan luoduksi huoneeseen 360 asteen ääni.Huonekaluja ei tarvitse siirtää tai järjestää uudelleen huoneessa, sillä kaiuttimia ei tarvitse sijoittaa tarkasti tiettyyn paikkaan. Tasaisen takapinnan ansiosta kaiutin voidaan asettaa seinää vasten.Järjestelmään voidaan liittää vielä valinnainen bassokaiutin, joka huolehtii matalista äänistä. Saatavilla on kaksi mallia, jotka on suunniteltu tuomaan syvempi basso sekä lisää selkeyttä ja täsmällisyyttä ääneen.SA-SW5-mallissa on 300 W:n syvä, runsas basso, joka syntyy 180 mm:n elementillä ja passiivisella radiaattorilla. SA-SW3-mallin 200 W:n ääni syntyy kompaktilla bassorefleksikaiuttimella, jonka halkaisija on 160 mm.Paras kuvan- ja äänenlaatu saadaan yhdistämällä HT-A9 yhteensopiviin BRAVIA -televisioihin ( Z9J-, A90J-, A80J- ja X95J-sarja ) Acoustic Center Sync -tekniikalla. Sonyn mukaan tämän tekniikan avulla ääni kuulu tarkalleen sieltä, mistä sen kuvan perusteella pitäisikin kuulua.Kaiuttimiin voidaan suoratoistaa ääntä myös Chromecastilla ja Apple Airplay 2:lla, sillä järjestelmässä on Bluetooth ja Wifi-yhteys. Järjestelmä tukee myös puhekomentoja Google Assistantin ja Amazon Alexan toimesta.HT-A9 tulee myyntiin syyskuussa 2021. Sen suositushinta on tasan 2000 euroa.Samalla tulevat myyntiin myös erilliset SA-SW5- ja SA-SW3-subwooferit. Näiden suositushinnat ovat 800 ja 500 euroa.Lisätietoa järjestelmästä saa täältä